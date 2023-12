Quais são as causas dos cânceres no sangue? O que a ciência descobriu até agora

sintomas o as razões Dos cânceres do sangue permanecem em grande parte desconhecidos, mas os pesquisadores continuam a estudar, como mostram vários estudos apresentados em Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH). Mesmo os primeiros sinais de hematoma costumam ser vagos e inespecíficos, mas é importante conversar com um médico na presença de: Febre ou febre baixa (Especialmente à tarde ou à noite) e sinta-se impotente Que continua sem motivo aparente por mais de duas semanas; Dor óssea ou articular Isso não recua. Inchaço indolor do linfonodo superficial Do pescoço, axila ou virilha. Perda de apetite e perda de peso Repentino e inexplicável; Sangramento sob a pele (pequenas manchas vermelhas chamadas petéquias) e/ou Sangramento da mucosa Espontâneo (epistaxe, sangramento e úlceras na cavidade oral).

Mais de 100 subtipos diferentes Outra coisa a saber é que existem dezenas de subtipos diferentes de tumores sanguíneos: “Mais de 100 tipos diferentes de tumores sanguíneos pertencentes a três grandes grupos principais estão atualmente bem caracterizados”, explica. Paulo Corradini, Presidente da Sociedade Italiana de Hematologia (Sie) e Diretor do Departamento de Hematologia do Instituto Nacional do Câncer da Fundação IRCCS em Milão: Leucemia, linfoma e mieloma são os mais conhecidos entre os não especialistas. Menos comum é o conhecimento de tumores sanguíneos que pertencem aos grupos das síndromes mielodisplásicas ou das neoplasias mieloproliferativas crônicas.

Sistema imunológico fraco “Entre as possíveis razões estão Fraqueza do sistema imunológico O que poderia ajudar no surgimento de tumores pela incapacidade parcial ou total de eliminação de novos tumores que surgiram precocemente, ou poderia facilitar a contaminação e persistência de alguns agentes infecciosos (principalmente vírus) – afirma. Emanuele Angelucci, vice-presidente C —. É o caso, por exemplo Pessoas submetidas a transplantes de órgãos Por este motivo, sob terapia imunossupressora; Subordinar Pacientes com AIDS E alguns casos raros de doenças que enfraquecem as defesas imunológicas.” READ O aumento de salário: a ciência explica como pedir e faz você dizer sim com um sorriso

Infecção pelo vírus Epstein-Barr «Infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV) pode aumentar o risco de desenvolvimento de tumor sanguíneo, principalmente em casos de sistema imunológico fraco, pois favorece a cronicidade do vírus e Ajuda-os a integrar-se de forma estável nos linfócitos (São o ‘coração’ das nossas defesas) e favorecem o desenvolvimento de tumores”, explica Angelucci, diretor da Unidade de Hematologia e Terapias Celulares do Hospital Policlínico IRCCS San Martino, em Gênova.

Infecção pelo vírus da hepatite C «Vírus da hepatite C (HCV) pode aumentar o risco de desenvolver linfoma não-Hodgkin – continua Angelucci -. O vírus não se integra nos linfócitos (está intimamente relacionado com os hepatócitos, ou seja, células do fígado), Mas pode estimular o nascimento de um certo tipo de linfoma (Marginal), por meio de estimulação imunológica inflamatória crônica.”

Agentes químicos As causas conhecidas de alguns tipos de leucemia são agentes químicos como: Benzeno e formaldeído Outros são encontrados, por exemplo, em pesticidas. “Quem está altamente exposto a herbicidas à base de Glifosato Mostra que o risco de desenvolver linfoma não-Hodgkin é 41% maior. Sérgio Siragusa, vice-presidente da Sie—. A razão reside no fato de que esses agentes são capazes disso Alterando o genoma de células em rápida proliferação, como aquelas que levam à formação de linfócitos maduros. Os linfomas, na verdade, são doenças caracterizadas pelo seu desenvolvimento Células de origem linfóide Que se transformam quando migram para os gânglios linfáticos para se tornarem células maduras e imunocompetentes, e adquirem alterações (por exemplo, devido a agentes químicos) que as transformam em células tumorais (linfoblásticas). Um mecanismo semelhante ocorre Se substâncias como benzeno ou formaldeído entrarem em contato com precursores de células sanguíneas na medula óssea (Células-tronco hematopoéticas): Neste caso, ocorre a transformação nas células das quais surgem todas as células sanguíneas, podendo surgir a leucemia. READ Melhore a sua vida com a bicicleta estática: a revolucionária ferramenta de fitness

radiação «A radiação funciona parcialmente como produtos químicos “Consigo”, diz Sergio Siragusa, Diretor da Faculdade de Especialização em Hematologia da Clínica de Palermo Mudando o genoma celular, não apenas determina a proliferação anormal, mas também reduz a capacidade de cada célula de evitar se tornar uma célula tumoral. O efeito da radiação é conhecido há mais de um século, quando os primeiros radiologistas apresentavam altas taxas de tumores no sangue porque não eram protegidos pela radiação. Sistemas modernos de proteção individual».