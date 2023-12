Um punhado de sal grosso e pronto: economize e se cuide, mimo da vovó

Ao descobrir o remédio desta velha avó, você nunca mais usará sal grosso na cozinha: experimente agora e verá os benefícios!

Certamente não é novidade reconhecer a sabedoria do passado nas avós. Além de ser um verdadeiro livro de história, contém sempre os conselhos certos para cada situação. Prontos para nos ajudar com seus remédios naturais e, acima de tudo, sempre têm a solução certa para qualquer tipo de imprevisto.

Sem mencionar o que eles podem fazer com suas mãos habilidosas. Tudo que você precisa é de um simples algodão e uma agulha, e eles dão vida a criações únicas. Mas certamente não termina aqui porque sempre graças às suas experiências Conseguem transformar qualquer ‘ingrediente’ que temos em casa, tornando-o inestimável para o cuidado pessoal.

O sal grosso não serve apenas para cozinhar: use-o desta forma e você verá os benefícios

Como dissemos, também graças aos conselhos das nossas avós, esta não é certamente a primeira vez que damos nova vida a um ingrediente que geralmente só utilizamos na cozinha. Basta pensar, por exemplo, em Tudo o que você pode fazer com uma garrafa de vinagre Ou mesmo com suco de limão. Mas hoje queremos concentrar a nossa atenção no simples sal grosso e transformá-lo em algo útil, especialmente à luz dos presentes de Natal.

Tendo em vista as próximas férias de Natal, muitos já estão pensando no que dar aos amigos e parentes. Claro, depois de anos e anos de presentes muitas vezes inúteis, as ideias são escassas, então por que não surpreender a todos com coisas que você mesmo pode fazer? Não é nada difícil, na verdade, Sal grosso simples será suficiente para fazer sais de banho muito perfumados. Para fazer isso você vai precisar de:

4 colheres de sopa de sal grosso

Óleos essenciais a gosto

glicerina

Jarra de vidro

O processo é muito simples, antes de tudo para dar o efeito de brilho Você terá que derreter a glicerina em banho-maria. Uma vez resolvido Adicione sal grosso e gotas de óleo essencial E tudo se confunde. Neste ponto, só falta transferir tudo para a tigela de vidro e…. E em apenas alguns passos o presente perfeito está pronto.

Os sais de banho não são apenas perfeitos para perfumar o banheiro, mas também apresentam múltiplos benefícios. Eles podem ser usados ​​para tomar banhos relaxantes, escalda-pés e até mesmo para fazer esfoliantes totalmente naturais. Uma excelente ideia não só como presente, mas também para você.