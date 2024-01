Fala o especialista – Libero Quotidiano

lá pizza Isso faz você engordar? Depende Metabolismo. “A pizza contém, em média, de 800 a 1.000 calorias”, explicou. Corriere della Sera Paulo Accornero, Médica especializada em geriatria, psicoterapia e nutrição. Para quem segue uma dieta hipocalórica, a especialista explicou que a possibilidade de comer pizza está intimamente relacionada ao processo de metabolismo. “Se você pode comer pizza sem ganhar peso ou não, depende do metabolismo basal das pessoas e da quantidade de atividade física que praticam”, enfatizou o Dr. Accornero.

Alimentos cozidos em temperaturas muito altas, como pizza, parecem pré-digeridos. Portanto, para digeri-lo, nosso corpo consumirá menos energia e menos calorias. É por isso que a pizza não faz você ganhar muito peso se sua capacidade metabólica for boa. Caso contrário, é um alimento a evitar se não quiser acumular gordura. No entanto, é sempre melhor não abusar: o ideal é que assim seja uma vez por semana, Escolha uma pizza leve, como marinara ou margherita.

Mas o tipo de farinha ou massa não tem nada a ver com isso: “No que diz respeito ao acúmulo de gordura nada muda – explicou Paolo Accornero -. Os carboidratos são sempre 4 calorias por grama. O problema depende do grau de cozimento: A 350 ou 400 graus“Essa é exatamente a temperatura em que a massa da pizza é cozida no forno, onde todo o açúcar vira açúcar.”