ARC: Semana da Ciência, História, Literatura e Arte

Rovigo – o clube Arco Abre as portas para uma nova semana cultural repleta de atividades que vão desde ciência, história, literatura e arte, para envolver a comunidade local numa experiência educativa e de entretenimento. As diferentes iniciativas serão realizadas no Palazzo Cezza, Arci e Palazzo Gobatti, proporcionando uma visão completa dos temas de interesse.

Nós saímos de láSegunda-feira, 22, às 18h Com a lição Franco Dalla Pietra (pneumologista) Que será realizada no Palazzo Cezza na Piazza Vittorio Emanuele II Uma aula sobre o aparelho respiratório incluída na exposição “Revisões Científicas”. Terça-feira, 23, às 16h A exposição “Juntos pelo Holocausto 2024” começa na Sala Cicirolo do Arquivo do Estado em Rovigo. Pier Luigi BagatinO Presidente da Academia Concordi realizará uma conferência intitulada: “Há 79 anos a libertação do campo de concentração de Auschwitz”. 18h15Sempre às terças-feiras na sede da Arci na Viale Trieste 29 Massimo ConteroNa exposição “Música na Era Romântica”, ele falará sobre Giuseppe Verdi.

Ainda na sede da ARCI, Quarta-feira, 24, às 18h, Antônio eu elogio Ele dará uma aula sobre as palavras de George Lichtenberg. Antonella Bertolie ainda está na sede da Arci, Quinta-feira, 25, às 18hNa exposição “Geneseo”, ele falará sobre a personalidade de Sibylla Alerano e sua obra literária. Seguiremos então para o Palazzo Gobatti via Casalini 2, onde Guido Pietropoli, sexta-feira, 26, às 18h Será realizada uma conferência subordinada ao tema “A Arquitetura de Rovigo entre as Guerras”.

Todo o fim de semana será dedicado ao Memorial Day Sábado, dia 27, às 17h30 Chefe da Anbi Antonella Tofanello A performance “O Dever de Lembrar – Reflexões sobre o Holocausto” de Moni Ovadia será apresentada com a participação de vários artistas. A Semana Cultural termina no domingo, dia 28 deste mês, às 17 horas Com o Presidente do Instituto Bolzano para a História da Resistência na Era Contemporânea (ISTPOLREC) Luigi Contigiacomo No qual será exibido o filme “Tales of the Book Thief”, dirigido por Brian Percival. Seguido de exibição em uma tela de alta definição.