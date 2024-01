Ciência, Epique lidera o caminho na Europa para um computador quântico óptico

Mostre o caminho para Computador quântico europeu Com base nos fótons, as quantidades de luz: é um desafio épicoo Projeto de pesquisa Com financiamento 10.340.000 euros de Comissão Europeia Construído e liderado por 18 parceiros de 12 países Universidade Sapienza de Roma Que começou ontem com Reunião de abertura. “O importante resultado obtido com Finança Para um projeto Epic em formato de razão Fábio Sciarinoa quem endereçamos os nossos sinceros parabéns pelo prestigioso reconhecimento que recebemos, é mais uma confirmação – anuncia Reitora da Universidade Sapienza, Antonella Polimeni – O compromisso da universidade com as tecnologias quânticas. Este projeto soma-se a outras iniciativas que veem a Sapienza como um centro de excelência no setor, como líder do Spoke on Photonic Technologies dentro da Parceria sobre Tecnologias Quânticas financiada pelo Pnrr, e como líder no campo das tecnologias fotônicas. Sócio falou em computação quântica Da Fundação ISCC. “É um novo sucesso para a nossa sociedade que confirma o interesse crescente no ecossistema de investigação europeu.” Os computadores quânticos são uma das tecnologias mais promissoras do futuro, máquinas que provavelmente serão capazes de resolver problemas impossíveis mesmo para os supercomputadores mais poderosos, mas eles Os dispositivos estão em fase de protótipo Ainda existem muitos caminhos de desenvolvimento possíveis. Entre as mais promissoras dessas tecnologias está aquela que depende da luz: o uso de fótons como qubits. Com o objetivo de estudar em profundidade o potencial oferecido pelo desenvolvimento de plataformas de computação quântica fotónica, nasceu o Epique – o Computador Quântico Fotónico Europeu, um projeto que pretende ser pioneiro numa área com amplas margens de desenvolvimento. Protótipos de computadores quânticos baseados em tecnologias ópticas têm mostrado pontos fortes importantes nos últimos anos, em particular aqueles que… Baixa coerência de qubit Isto permite redução da perda de informações, uma infraestrutura simples que não requer operação em temperaturas próximas de zero como em processadores supercondutores e integração natural com sistemas de comunicação de fibra óptica para criar redes. Três das quatro demonstrações publicadas até agora sobre a vantagem quântica – a capacidade de realizar um cálculo que é virtualmente impossível para um computador convencional – foram obtidas utilizando técnicas ópticas.

No entanto, os resultados atuais têm sido frequentemente limitados por equipamentos volumosos e difíceis de medir. Percebendo o potencial deste caminho tecnológico, a Epique agora pretende… Coleção de muitos fatos europeus, Tanto o mundo académico como as pequenas e médias empresas, já hoje entre Líder global em vários setores de tecnologias ópticas, Para conseguir a criação de uma plataforma fotônica quântica de uso geral. A Epic terá como objetivo desenvolver 3 ilustrações diferentes De computadores quânticos fotônicos contendo dezenas de qubits e abrindo caminho para uma plataforma quântica mais ambiciosa com mais de 1000 qubits.