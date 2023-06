Preocupação no Palácio de Buckingham, problemas de saúde para o rei Charles

O rei Charles III tem um problema de saúde que agora está sob os olhos de todos. Há ansiedade no Palácio de Buckingham e os médicos não sabem o que fazer…

O rei Charles testemunhou recentemente um momento muito importante para a coroa real inglesa, ou seja, sua primeira procissão da Ordem da Jarreteira.

De fato, ele ascendeu ao trono Foi anunciado por um oficial deste comandoDa sacada do Palácio de St. James.

Esta ordem de cavalaria foi estabelecida por Eduardo III em 1348. seus membros 24 E todos eles são escolhidos pelo governante.

No entanto, apesar da cerimônia, Algo preocupa os sujeitos da língua inglesa. A doença de Carlow, para a qual mesmo os médicos mais experientes não sabem como encontrar uma cura.

problema de saúde de Charles III

Charles III tinha um problema de saúde óbvio O que faz todos os jornais britânicos discutirem. De fato, as mãos do novo rei da Inglaterra estão constantemente inchadas de forma anormal, dado o tamanho do homem. O Daily Mail entrevistou o Dr. JB Chun Tang sobre o incidente, pedindo sua opinião. O homem respondeu:Existem várias razões pelas quais uma pessoa pode ter dedos de “linguiça”.Pode ser inflamação de artrite, múltiplas infecções bacterianas ou até mesmo tuberculose. Não só isso: pode ser uma reação alérgica, um efeito colateral de tomar certas classes de medicamentos ou uma doença autoimune. Mesmo os médicos não sabem exatamente qual é o problema King e o que fazer para reduzir o inchaço.

Até Carlos III frequentemente denunciava suas mãos. Por exemplo, em uma carta a um amigo, ele disse: “Não sei dizer o quanto estou animado e orgulhoso. É lindo e tem dedos de linguiça como o meuNo entanto, muitos notaram que ultimamente o rei tem se inclinado a esconder as mãos em retratos oficiais.

Uma entrevista honesta está chegando para Carlo?

Os Windsor não levantaram as pálpebras após o lançamento da série de documentários sobre Meghan e Harry e mesmo após a publicação de Spear. na verdade, Nenhuma declaração oficial foi feita. Porém, um deles fala sobre uma entrevista iminente a ser divulgada nos próximos meses do rei Carlos III, na qual, além de falar sobre a coroação e a cerimônia, poderá responder brevemente ao que o filho disse.

Isso já aconteceu durante a entrevista Charles: o homem privado, o papel público, Documentário produzido para comemorar os 25 anos como Príncipe de Gales. Na ocasião, ele respondeu à entrevista revelação de Diana. Quando perguntado se ele sempre foi leal, ele respondeu: “Sim, até que tudo esteja irremediavelmente quebradoPortanto, nenhuma reconciliação está à vista para a família real inglesa.