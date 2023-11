Uma parceria mágica na biblioteca IMT da Lucca Comics & Games”

Enquanto a magia a que Lucca Comics&Games nos habituou se renova a cada dia numa explosão de cores, na Biblioteca do IMT existe um mundo onde ocorrem maravilhas que só a união da ciência e da humanidade pode gerar.

Em cada sala, em cada mesa, em cada espaço criado no edifício da Biblioteca do IMT durante quatro dias, ouvimos, mergulhamos e tivemos a oportunidade de olhar o jogo com um olhar diferente, mais profundo que o do simples entretenimento.

Investigamos, numa perspectiva interdisciplinar, o potencial do jogo como uma ferramenta valiosa à disposição da sociedade, em sua miríade de perversões.

O fruto da colaboração entre IMT, GSRC e Giocaruolando é incrível.

Uma programação diária repleta de encontros, um mais emocionante que o outro. Onde a engenharia, a psicologia, a economia e a neurociência contam as suas histórias. Uma associação de grandes profissionais que fazem desenvolver a ciência e a tecnologia em torno do setor de jogos e que oferecem e publicam gratuitamente novos projetos, para que modelos que já funcionam possam ser conhecidos e imitados. Uma oportunidade verdadeiramente valiosa.

Paralelamente, em espaços contíguos, partilhados entre diferentes entidades (associações de role-playing e de jogos de tabuleiro, escape rooms universitários) estão disponíveis mesas para experimentar diferentes experiências de jogo, com a mais-valia, além da diversão, de também entender as coisas que esse tipo de jogo nos ajuda a aprender. E fazer.

Os jogos são o futuro.

Da escola, da sociedade, da rede social. Tem-se revelado uma ferramenta valiosa no combate à pobreza educativa e um auxílio válido na criação de redes sociais em contextos muito diversos, sem descurar os já consagrados benefícios terapêuticos, particularmente importantes nos casos de sofrimento associado ao bullying e à exclusão social. .

Quando um jogo é desenhado entrelaçando as habilidades de especialistas de múltiplas áreas do conhecimento, ele se transforma em uma ferramenta poderosa que pode ter um impacto poderoso na qualidade do ensino de uma escola e que potencializa processos importantes não apenas de crescimento e maturação, mas também na gestão de muitas questões críticas que a Vida apresenta na história pessoal de cada indivíduo.

É dada especial atenção aos jogos de RPG (RPG), que possuem características que outros gêneros de jogos não possuem. A referência específica é ao chamado “bleed-through”: uma dinâmica que garante que haja um fluxo contínuo entre o jogador e o personagem que ele interpreta durante uma sessão de jogo, e a passagem de emoções e formas de pensar que melhorar e permitir que a jogabilidade aconteça. É preciso aprender a ser mais flexível e menos rígido e trabalhar para melhorar as habilidades relacionais de todos os participantes.

Saímos das experiências propostas no IMT com a convicção de que o brincar merece maior valor e espaço não só nos processos de aprendizagem, mas na vida de todos.

Só há um convite aos municípios, administradores escolares, professores, psicólogos e associações lúdicas: sejam curiosos, entrem na biblioteca do IMT em San Ponziano, perguntem, ouçam as histórias, os projetos, e vejam todos aqueles que habitam um recanto cheio de ciência , tecnologia e graça. Entre investigadores, académicos e profissionais de diversas disciplinas, encontrarás uma enorme generosidade na partilha e uma grande vontade de planear em conjunto.