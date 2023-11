Jessica morreu 5 meses depois, com apenas 26 anos

Disseram que ela estava doente, muito doente, só porque “Longa cobiça» Mas na verdade ele tinha Câncer. Foi assim que Jéssica morreu aos 26 anos. Uma história terrível vem da Grã-Bretanha. Idas e voltas de consultas, hospitais e diagnósticos (tudo errado), entre GPs e especialistas (ou supostos especialistas). Alguns meses depois, drama. Os pais da menina contaram (e relataram) tudo. Isto é o que aconteceu desde o diagnóstico Câncer Para tratamento tardio.

Ele morreu de câncer, que se acredita ser Long Covid, aos 26 anos

Na noite de domingo, 1º de novembro de 2020, Andrea Brady sentou-se no sofá, apavorada. Durante semanas, o medo tomou conta de sua (até agora) feliz vida familiar. Simon, marido de Andrea, entrou na sala. Quando ele viu o rosto dela, ele perguntou o que havia de errado. «Eu acho que Jessie tem câncer». Durante cinco meses, a filha de Brady, Jessica, ficou cada vez mais doente. Com o passar das semanas, tornou-se cada vez mais difícil reconhecer a sua menina inteligente e ambiciosa, que sempre foi saudável (durante 26 anos mas nunca houve nada suspeito).

Os sintomas de Jéssica variaram, desde dores de estômago até dores constantes «Gotejamento nasal» A tosse é tão forte que a faz vomitar. Em novembro, ele mal conseguia manter a alimentação baixa e estava perdendo peso rapidamente. Ela estava constantemente sem fôlego e fisicamente exausta. Nenhum conforto poderia trazer conforto a um corpo que, inexplicavelmente, parecia abandoná-la. Naquele domingo, enquanto estava sentada à mesa de jantar, Jéssica virou-se para o namorado e perguntou se ele conseguia ver suas glândulas, que estavam muito doloridas e inchadas. «Alex disse que não, mas deve ter sido o ângulo de onde ele estava olhando – lembra Andrea – e de onde eu estava sentada pude ver aquelas glândulas enormes e pensei ‘Oh meu Deus’». Os sintomas de Jessica foram verificados repetidamente por seu médico de família, onde uma lista de médicos (ela raramente falava duas vezes com o mesmo médico) a diagnosticou com tudo, desde infecções do trato urinário até Covid prolongada. Jéssica contatou a clínica pela primeira vez em junho de 2020 com dores abdominais e nas costas.

O médico de família disse-lhe por telefone que ela tinha uma infecção urinária e recomendou antibióticos: o primeiro de cinco tratamentos inúteis a serem prescritos no dia seguinte. Cinco meses. Mesmo assim, Andrea se lembra de uma “sensação desconfortável” no estômago. «Eu disse como eles sabiam que era uma infecção do trato urinário? Você trouxe uma amostra para a sala de cirurgia? Não, não foi testado. Jess nunca tomou antibióticos na vida. Mas ela tinha 26 anos. Ele parece pensar que está tudo bem». Jessica lutou para ser levada a sério, recebendo o que os Bradys descreveram como cuidado “fragmentado”. A maioria das consultas era feita remotamente e Jéssica acumulava uma litania de dores cada vez mais debilitantes.

Jessica teve 20 consultas médicas e duas visitas ao pronto-socorro no total. Ninguém mencionou a palavra “câncer” apenas uma vez. Uma última tentativa de obter ajuda através de aconselhamento privado deu a Jessica o diagnóstico que seus pais começaram a temer. Quando o médico lhe disse que ela tinha adenocarcinoma A quarta etapa (Adenocarcinoma) Com patologia primária desconhecida, é tarde demais. O câncer se espalhou para o fígado, pulmões, gânglios linfáticos e coluna vertebral. «Eles disseram a ela que era definitivo e que não havia esperança, e ela não deveria ter esperança»diz Andréa. Jessica foi imediatamente internada no hospital. Ela morreu três semanas depois, em 20 de dezembro de 2020. Durante aqueles meses extremamente torturantes e difíceis, Jessica fez um trabalho extraordinário de defesa de si mesma. No entanto, o seu caso conseguiu escapar, tornando-se vítima não só da Covid, mas também de um sistema de saúde falido. Apenas três consultas com o médico de família de Jéssica foram presenciais. Naturalmente, as consultas presenciais entraram em colapso durante a pandemia. No entanto, até à data, aproximadamente 30% das consultas em Inglaterra são realizadas remotamente.

Os Bradys acreditam que os médicos não conseguiram reunir um conjunto de sintomas. Por não se enquadrar na categoria de risco, seu caso não foi investigado. «Achamos que se Jess tivesse uma idade diferente, uma origem socioeconômica diferente e tantas outras coisas, teria sido um alerta»diz Andréa. O caso como um todo nunca foi examinado e momentos importantes foram perdidos. Os resultados dos testes – que ele deveria ter solicitado – deveriam ter disparado o alarme. O casal faz campanha por justiça para Jess. No meio de uma dor inimaginável: A família Brady prometeu aumentar a conscientização sobre a detecção precoce. A família recebeu um pedido verbal de desculpas pelas falhas que levaram ao diagnóstico fatalmente tardio de Jéssica.