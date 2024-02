O Conselho de Contas condena a “subestimação” do direito à proteção da saúde Cuidados de saúde24

A inauguração do ano judicial de 2024 do Conselho de Contabilidade, realizada no dia 13 de fevereiro, foi uma oportunidade para o Judiciário contábil estigmatizar o “desrespeito” ao direito à proteção à saúde, consagrado na Constituição. Isto porque é “garantido” por sistemas de saúde (in)capazes de torná-los universalmente alcançáveis, muitos dos quais estão habituados a encorajar, entre outras coisas, o crescimento não natural – para além das regras e da razoabilidade – da governação investida nos indivíduos nos seus capacidade pessoal. Tudo isto, à custa do sector público que mal consegue defender-se sozinho com a cobrança da LEP garantida pelo IRCCS (21), dado que o sector privado (30) representa a oferta de bem-estar social mais atractiva para a procura desesperada de migrantes . . Um sistema que custa tanto aos sistemas regionais disfuncionais, em termos de mobilidade negativa, que o seu financiamento é congelado em centenas de milhões de euros anualmente, o que – aliado à incapacidade de formular um projecto eficaz de reestruturação das suas comunidades sociais e de assistência sanitária – impede impedi-los de garantir cuidados pessoais adequados.

No entanto, o Gabinete de Auditoria fala aos surdos



Entretanto, um sistema de saúde está em colapso, cometendo um verdadeiro massacre social contra as classes mais fracas, e o debate político parlamentar – em vez de se concentrar em propostas para renovar um sistema de saúde digno desse nome – está a transformar-se numa disputa. Não é nada de alto nível, pois o assunto chega a momentos de discussão, com muitos gritando em oposição ao que antes era legislado e apoiado. Já para não falar do que se passa fora do Parlamento onde tudo se diz e tudo vai contra o que diz a Constituição, chegando mesmo a fazer guerra ao Partido Liberal Democrata, e insinuando a ideia de quem sabe quanto vai custar . Isto sem recordar que foram introduzidos há 22 anos e que “duraram”, mas têm sido maltratados em termos de prestação de cuidados de saúde desde Novembro de 2001. Depois de mais de quatro anos, passei com os governos Conte e Draghi sem expressão das relações sociais. -Políticas de saúde, chegamos ao atual poder executivo. Grande parte dos danos foram registados, com centenas de milhares de mortes causadas pela pandemia, também devido à estagnação do SNS, transformando o país num amontoado de preocupações com a ajuda que falta em todo o lado. Até o nível de cuidados prestados pelos médicos de família atingiu os limites da aptidão, devido à ausência de especialistas disponíveis para praticar a medicina tradicional em substituição dos que se reformam.

Após uma análise mais detalhada, as fases pós-Covid foram caracterizadas pelo mesmo nível fraco de prestação de cuidados de saúde que vimos durante a pandemia, sem interrupção.

Os efeitos nocivos de um mau hábito político



Ainda falta o que é necessário. Pelo contrário, são apresentadas provas de falta de boa-fé e de falta de ligação ao destino da pessoa. Falta o sentido de autocrítica e de propostas de reforma realistas.

Ninguém está empenhado em colmatar a lacuna onde as vidas das pessoas estão diariamente em risco. Ninguém escuta os argumentos da sociedade civil, ou seja, a voz popular que é um indicador de um sofrimento incalculável.

Diante de tudo isso, o pior vem acontecendo sem qualquer restrição há pelo menos vinte anos. Cresce assim o velho tema do abandono das garantias constitucionais, verificando-se mesmo um declínio daquele privilégio denominado concorrência controlada, que é distorcido na vida quotidiana pelas “fragilidades” na gestão do SNS. A referência aqui é àquela forma de quase-mercado que expandiu a prestação de cuidados de saúde, com o objectivo de aumentar a sua qualidade e usufruto atempado através de uma concorrência saudável entre os sectores público e privado acreditados.

Os males que aconteceram



A razão por detrás de tudo isto é simples: há anos que a organização dos cuidados de saúde do nosso país não tem sido concebida de acordo com o rácio de 1978.

A emergência do corporativismo e, sobretudo, da mentalidade comercial associada à prestação de serviços sociais e de saúde, e que ele gerou, distorceu as regras constitutivas da concorrência gerida acima mencionadas. Assim, em pouco menos de um quarto de século, tal modernidade, introduzida com a criação do SNS, traduziu-se no pior sistema imaginável na época.

Assim, por um lado, uma política maioritariamente económica, inspirada no equilíbrio das contas independentemente da forma como são gastas, e por outro lado, o negócio dos cuidados de saúde, o domínio da legislação de protecção da saúde tornou-se ilegítimo. Isto acontece porque à medida que o apelo de uma abordagem alternativa à ordem pública se torna dominante, esta é cada vez mais abandonada para se voltar para dentro, talvez em prol de uma estratégia específica. Daí a pressa concebível dos principais defensores de políticas de ontem para ultrapassarem o limiar da administração privada durante alguns anos, especialmente figuras proeminentes com orçamentos que não podem ser contidos, e a observação de muitos actores regionais no campo da governação empenhados em encorajar o crescimento exponencial da uma série de dotações privadas, que podem então atribuir-lhe contratualmente valores orçamentais anuais de importância crescente.

Tudo isto com créditos que duram sem privações, porque são renovados implicitamente ou através de procedimentos inimagináveis, evitando totalmente (por todas as regiões) os procedimentos concorrenciais introduzidos pela lei de 5 de agosto de 2022 n. 118, Regulamentação do Mercado e Concorrência 2021. Observe que a UE reivindica acesso aos recursos do PNRR.

A lista de espera como estratégia para enriquecer e empobrecer os necessitados



Face a tudo isto, criaram-se desequilíbrios notáveis, com um público agora inteiramente em lista de espera, com excepção dos recomendados, e um particular aprovado a tentar, num sentido completamente imoral, ao ponto de beirar práticas que em alguns casos equivalem a crime. Com efeito, é cada vez maior a tendência para persuadir o utente que solicita o serviço – o que o desencoraja a hesitar mesmo na sua própria lista de espera sobrecarregada de obrigações anteriores assumidas com receita médica com bilhete – a recorrer a atalhos pagos, muitas vezes jogando a seu favor um diagnóstico assustador ou impulsividade.Saber, muitas vezes sem motivo.

Daqui vêm os pobres e desfavorecidos que “assinam contas” – já não como eram antes, talvez para comprar um carro pequeno – para obter um diagnóstico ou tratamento que salve vidas, e também para procurar um “ponto de apoio”. Em estruturas que operam principalmente no quadrilátero do privilégio da mobilidade ativa, representado pela Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Uma situação que gera mais de quatro mil milhões de dólares por ano em exportações humanas, enriquecendo os referidos estados do socialismo soviético e empobrecendo aqueles que partem das docas, a maior parte das quais estão localizadas no sul de Itália e que sempre foram deserdadas.

Esta face da moeda corresponde a outra face que representa o silêncio dos decisores nacionais e regionais que deixam os gestores públicos fazerem o que bem entendem ou como os seus mentores indicam.

Acrescente-se a tudo isto a ausência de uma elite instruída capaz de planear os cuidados de saúde nacionais (que está ausente há 18 anos, a última rede de cuidados de saúde foi em 2006!), e o aumento das actividades de notificação realizadas por organismos públicos não económicos, que são realizado em… Outros locais. Não poderia ter nascido ou fechado há muito tempo.

Este é um comportamento degradante para o homem, cujas fraquezas e doenças são ampliadas pela inexistência de ajudas e pela pobreza desenfreada, um modo de vida que leva a “odiar estes muros” a ponto de querer fugir para longe. Isto tem acontecido há anos, naquelas áreas que nem sequer são capazes de proporcionar um baixo desempenho às agências responsáveis ​​pela aplicação da lei.