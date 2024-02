“Viver a realidade já é uma ciência” – Inside Salerno

Dupla nomeação com “Simpósio de Salerno 2023-2024 – Annabella Rossi: “Viver a realidade já é ciência”” Editado por Vincenzo Esposito O Laboratório Interdepartamental de Antropologia Annabella Rossi – Unisa, em colaboração com… Ugo Fusocom o qual queremos relembrar o trabalho do antropólogo italiano, que também lecionou na Universidade de Salerno. Quinta-feira, 15 de fevereiro, às 10h30, na Biblioteca de Humanidades “ER Caianiello” do Campus Unisa de Veciano Abertura Exposição “Annabella Rossi e a Fotografia”. Cinquenta fotos de Annabella Rossi sobre Tarantismo, Carnaval, Festas e Romarias, Editado por Vincenzo Esposito. Nas salas será possível assistir aos filmes “Festas dos Pobres” de Michel Gandin; “La Taranta” de Gianfranco Mingozzi; “A Vida e a Morte do Carnaval” de Vincenzo Esposito; “O Nascimento de um Culto” de Luigi De Gianni. Após a saudação institucional, o encontro com Vicente Santoropesquisador dos tarantismos mediterrâneos “Annabella Rossi e o Tarantismo: Caminhos entre Salento, Campânia e o Mediterrâneo” – Intervenções musicais de Daniela Denato e Angelo Platano. nas próximas 18h em Salerno, no complexo San Michele O encontro com Vincenzo Santoro e as intervenções musicais de Daniela Dentato e Angelo Platano serão repetidos. Leituras de Pasquale Di Cristofaro.

Vincenzo Santoro está envolvido há muitos anos na organização de iniciativas e eventos em torno da música e das culturas populares no sul da Itália. Uma de suas obras mais importantes nesta área é: The Rhythm of Evanescence. Pizza e as identidades dançantes do Salento (com Sergio Torcello), Aramirè 2002; Uchio Aloisi. Cores da terra. Canções e histórias de um músico famoso (com Sergio Torcello e Roberto Raheli), Aramere 2004; Il Salento de Giovanna Marini, CD duplo (com Roberto Raheli), Aramirè 2004; O retorno da Taranta. História do nascimento da música popular do Salento, Squilibre 2009; Odin nas Terras do Arrependimento. Eugenio Barba e o Teatro de Odin no Salento e na Sardenha (1973-1975), Squilibre 2017; Ritual e emoção. Conversas sobre Música Folclórica Salento, Itinearti 2019; Pizza Dance, Itinerarte 2019 (com Franca Tarantino); Tarântula mediterrânea. Mapeamento Cultural, Itinearti 2021. Atualmente é responsável pela Seção de Cultura, Turismo e Agricultura da Associação Nacional dos Municípios Italianos.