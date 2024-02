Aposto que você sempre teve esse alimento emagrecedor em casa, mas nunca se beneficiou dele? Leia para acreditar.

“Muitos superalimentos têm poucas calorias, mas são ricos em fibras, o que ajuda a promover a saciedade e a reduzir a ingestão geral de calorias.” Palavra de uma nutricionista norte-americana Amy Goodson. Em entrevista ao conhecido portal Coma isso e não aquiloA especialista explicou o que pensa A estratégia vencedora para perder peso e ficar em formacom especial ênfase em alimentos valiosos e subvalorizados para a nossa “linha”.

Amy Goodson destacou que “alguns superalimentos contêm compostos como polifenóis e antioxidantes que podem aumentar o metabolismo e promover a queima de gordura”. A verdadeira panacéia para o nosso corpo. A boa notícia é que Todos temos alimentos capazes de intensificar todas estas virtudes: são económicos, versáteis, nutritivos e úteis.. Aqui está o que importa.

O aliado “inesperado” da perda de peso

Além do seu potencial nutricional e do facto de permitir preparar diversos pratos, explica Amy Goodson, há outro motivo muito importante para comer ovos: este superalimento é o melhor aliado de quem está a tentar perder peso. Os ovos devem ser considerados o superalimento número 1 em uma dieta para perda de peso “Por vários motivos”, segundo o especialista.

“Os ovos são uma boa fonte de proteína, fornecendo 6 gramas de proteína de alta qualidade por apenas 70 calorias. A proteína é importante para construir e reparar músculos, pois aumenta a saciedade e reduz a ingestão de calorias “Em geral”, continua Goodson. Além disso, “os ovos têm poucas calorias, mas cheios de nutrientes essenciais e difíceis de encontrar, como Vitaminas B12, D e colina, Além de minerais como ferro e zinco. Além disso, contém algum ômega-3.

O ideal é combiná-lo com uma colher diária de azeite: O ouro verde pode literalmente salvar nossas vidas, graças às suas propriedades antioxidantes. Em particular, o azeite virgem extra ajuda a combater o risco de demência e melhora a proteção dos vasos sanguíneos contra germes e outras substâncias nocivas. Confirma que Ana Julie Tessier, Especialista em HarvardSegundo o qual, “o azeite pode ter um efeito indireto na saúde do cérebro, o que beneficia a saúde cardiovascular”.