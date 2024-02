Aise.it – ​​​​Agência Internacional de Imprensa Estrangeira

Oslo\gelo\ – Será customizado para te conhecer melhor Fenômenos vulcânicos acontecendo em Península de Reykjanesem Islândiapróxima reunião da sessão “Ciência sem Fronteiras”organizado por Comitês de Oslo Para a comunidade italiana na área consular.

Evento “O que está acontecendo na Península de Reykjanes?” Terá lugar em Reykjavik no dia 20 de fevereiro, às 18h30, hora local (19h25, hora da Noruega) e será organizado em cooperação comAssociação Italiana da Islândia.

Durante a noite, três especialistas que trabalham na gestão de emergências vulcânicas falarão sob diferentes perspetivas sobre o fenómeno que começou em março de 2021 na Islândia e ainda continua: Alberto Caracciolo Da Universidade da Islândia, Háskóli Íslands falará sobre “A Península de Reykjanes: Geologia e Geoquímica do Novo Ciclo Vulcânico”; Sarah Barsotti Por Veðurstofa Íslands, Gabinete Meteorológico da Islândia, sobre “Monitorização, perigos vulcânicos e cenários de erupção”; E René Piazzoni De Umhverfisstofnun, Agência Ambiental, sobre “Explosões e meio ambiente: um possível compromisso?”.

O evento será realizado presencialmente, na sede do Escritório Meteorológico da Islândia, em Reykjavik, e on-line via Google Meet em esse link. (desespero)