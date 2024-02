O estresse pode matar você. Sintomas a serem observados: O corpo envia sinais quando as coisas estão dando errado

Não é apenas um risco: o estresse pode realmente nos matar. Antes que seja tarde demais, vamos prestar atenção a esses sintomas.

Muitas doenças têm origem psicossomática. Isso significa que nosso desconforto mental também pode afetar a saúde do nosso corpo. Vamos ver a quais sintomas você deve prestar atenção.

Muitos de nós, muitas vezes, para exagerar um pouco ou ironicamente, pronunciamos a clássica frase “Todo esse estresse vai me matar”. Na verdade, há pouco para brincar O estresse pode prejudicar seriamente a nossa saúde e piorar as coisas. Em particular, o stress duplica as probabilidades de morte por ataque cardíaco em pessoas que já sofrem de doenças cardíacas. É o que dizem pesquisadores da Emory University, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Porém, nosso corpo, que está programado para sobreviver, está sempre nos enviando sinais para nos alertar Que algo não está funcionando como deveria. Somos nós que muitas vezes fingimos que nada aconteceu e continuamos até que seja tarde demais. Em particular, precisamos de prestar atenção a alguns sintomas que indicam que os níveis de stress já ultrapassaram o limiar.

Estresse: um sintoma que não deve ser subestimado

O estresse pode matar. A ciência diz isso. Ou melhor: Níveis muito elevados de estresse podem duplicar o risco de ataque cardíaco em pessoas com doenças cardíacas. Vamos ver quais são os sintomas que nunca devem ser subestimados.

Pesquisadores da Emory University, em Atlanta, conduziram um estudo envolvendo 900 pacientes. Todos eles sofreram de problemas cardíacos no passado. Mas apenas uma parte deles sofreu estresse. Acontece que estes últimos são mais vulneráveis ​​que outros ao risco de isquemia e ataques cardíacos. O risco era maior para quem também tinha diabetes.

Mas como podemos entender se o nosso nível de estresse mental atingiu níveis perigosos? O corpo está sempre nos enviando sinais. Cabe a nós ouvi-los. Os sintomas que nunca devem ser subestimados são os seguintes:

Incitamento : Sentir-se constantemente exausto pelos acontecimentos e nunca conseguir relaxar.

: Sentir-se constantemente exausto pelos acontecimentos e nunca conseguir relaxar. Falta de energia Muitas vezes é acompanhada de queixas como náuseas e diarreia.

Muitas vezes é acompanhada de queixas como náuseas e diarreia. Dores de cabeça frequentes e insônia .

. Dor no peito frequente e batimentos cardíacos acelerados.

Ranger de dentes.

Nervosismo desmotivado.

Diminuição do desejo sexual.

Se você tiver mais sintomas do que os listados acima, é hora de fazer uma pausa para destacar o que está errado. Se você se sente estressado de vez em quando, não é nada sério, mas se for um sentimento constante, você precisa agir. O estresse costuma estar associado à frustração e à insatisfação No trabalho e/ou na vida privada. Antes que seja tarde demais, é aconselhável reverter o curso mesmo com a ajuda de um profissional.