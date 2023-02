Giorgio Baresi, Prêmio Nobel “Entre Ciência e Política”

O cientista premiado com o Nobel costuma falar do mundo da pesquisa como uma área privilegiada da sociedade, onde sempre prevalecem o mérito e a racionalidade. É uma narrativa suave na qual é fácil encontrar refúgio na maratona dos títulos honoríficos, eventos corporativos e discursos relacionados que recaem sobre o vencedor. O físico Giorgio Baresi escolheu um caminho diferente, aproveitando o Prêmio Nobel para articular a fragilidade da ciência em vez de suas virtudes teológicas. Este é o sentido do artigo entre ciência e política Publicado recentemente na Futura Editrice (pág. 112, Euro 15), Baresi reúne três décadas de artigos e discursos sobre a relação entre a sociedade e a comunidade científica, publicados principalmente em Ele aparece. Como ele mesmo explica em entrevista de auto-apresentação ao artigo, publicar é também um ato de solidariedade: os direitos permanecerão com a editora associada à CGIL como indenização pelos danos sofridos durante o assalto à sede do Corso d’Italia por um punhado de neofascistas em 2021.

relatório de Paris com poster Não foi acidental. “Meu grande amigo Marco Deramo, então editor-chefe do jornal, me sugeriu nos anos 80 que eu fizesse uma coluna mensal sobre temas de minha escolha”, explica o físico. “Foi um grande campo de treinamento de comunicação.” Em suas intervenções, Parisi fala da ciência vista de dentro, sem esconder seus aspectos menos ricos. Por exemplo, ele menciona os nomes e títulos dos cientistas que melhor cuidam de sua imagem, sabendo que, na ciência atual, a posição social ajuda a encontrar financiamento. Os nomes embelezados da comunidade científica como René Thom – físico da “teoria da catástrofe” – ou Benoit Mandelbrot, que invadiu seus colegas com cartas reclamando: “Você não me lembrou”, foram “excelentes assessores de imprensa para si”.

Ou novamente Ilya Prigozhin, autor de “Uma campanha de imprensa que pode tê-lo ajudado a obter um Prêmio Nobel”. É uma implicação da ciência que “se apresenta como um vasto setor industrial, no qual diversas firmas, todas voltadas para a produção de conhecimento científico, operam em concorrência umas com as outras”. Daí a tentativa de divulgar as instituições científicas na mesma linguagem de “Anunciando a Poesia: Antes do Tratamento e Depois do Tratamento”.

Nos ensaios de Parisi, há referências que hoje parecem proféticas, como aquela “imagem negativa que permeia a ciência, a queda da imagem que vê a ecologia e a crise do progressismo racional juntos como sintomas, causas e efeitos”. Parece editorial de hoje, mas em um artigo de 1988, o futuro prêmio Nobel não perdeu o fato de que mesmo um golpe de homeopatia tinha que questionar a comunidade científica de alguma forma.

Já estava claro naquela época Paradoxo: nunca antes a tecnologia moldou todos os aspectos de nossas vidas individuais e coletivas, mas temos uma relação infantil com a ciência. Parisi tenta resolvê-lo à sua maneira: «Quando a opinião pública liga directamente ciência e tecnologia de ponta, contornando o árduo trabalho de mediação, consolida a dimensão ‘mágica’ da ciência, reforça o mito do mundo, o oráculo de ‘ a verdade’ é natural’. Em nome do “mito”, o cientista é questionado sobre temas nos quais é o maior especialista, mesmo correndo o risco de fazer papel de bobo. Como relata Parisi, isso aconteceu até mesmo com outro Nobel, o descobridor de quarks Murray Gell-Mann, que perguntou aos generais americanos que o consultaram sobre estratégias militares no Vietnã: “Essa política de cortar orelhas é realmente eficaz?” Como se o método científico fosse a ferramenta correta para avaliar as atrocidades da guerra.

Por diversas vezes, o autor voltou ao personagem do físico Marcello Ceni – um dos “maus professores” na casa dos setenta – eA abelha e o arquiteto, o livro que fez especialistas e cidadãos debaterem “a imparcialidade da ciência”. Parisi escreve que esse método “ainda tem muito a ensinar”. No entanto, o debate crítico sobre o papel social da ciência desapareceu da vida acadêmica. Quem sabe o Prêmio Nobel também consiga trazer os cientistas de volta à discussão.