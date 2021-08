Covid, a mensagem do Stage Subsonica: ‘A coisa mais inteligente que podemos fazer é apelar à ciência para voltarmos a ficar juntos sob o palco’

O 2021 Etruria Eco Festival terminou no domingo com uma apresentação subsônico No Teatro Cerveteri. Samuel, apresentando-se para “New Obsession”, falou sobre os regulamentos anti-Covid. “Neste verão muito estranho temos que fazer isso, mas no dia seguinte esperamos voltar a ficar juntos sob o palco porque se tornou uma espécie de obsessão”, disse a cantora entre aplausos. Ele continuou: “A coisa mais inteligente que podemos fazer é Apelo à ciência. Se nossas vidas durassem 50 anos, ao longo da história, haveria um motivo. E portanto Acolhemos algo que nos permite salvar e salvar nossas vidasDeixe todos eles se reunirem sob o palco e transformar uma velha obsessão em uma nova. ”

