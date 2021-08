Cai de uma parede de escalada no hospital. Em Juff de Montasio, mulher exausta pede ajuda

Tarvisio – A Estação de Resgate Alpino na Gruta Del Predel completou duas intervenções no início desta tarde, domingo, 22 de agosto, em Val Bartolo (Município de Tarvisio) e em Joffe di Montasio (Município de Chiosaforte)

Em Val Bartolo, um acidente em Escalando a academia A queda de 1965 fez com que uma mulher de Cividale del Friuli por volta das 13h00 caísse nas rochas por cerca de dez metros e muitos hematomas, incluindo colisões na cabeça e nas costas. A mulher, que se encontrava na base da falésia, perdeu o equilíbrio ao atingir o segundo da corda que subia por cima dela e “voou” para baixo, embora segurando a corda com a qual estava amarrada. . Os técnicos da estação Cave del Predil chegaram e resgataram o helicóptero cuja equipe médica instalou e imediatamente embaraçou a mulher, levando-a para Udine.

A segunda intervenção foi ativada logo após as 15h com uma ligação para Nue112 por dois caminhantes, um homem e uma mulher de Tarcento, que estavam escalando o Canal Findenegg que leva ao topo do canal. Jeff em Montasio. Sores alertou a estação Cave del Predil e Guardia di Finanza em Sella Nivea, bem como o helicóptero de proteção civil. Como o homem relatou, sua parceira estava exausta e não conseguia mais subir ou descer. Diante da mudança do tempo e da chegada iminente de chuva e trovoadas, o helicóptero carregou rapidamente uma equipe de resgate a bordo e pousou perto do cume para que pudessem alcançar e carregar os dois caminhantes que estavam a 2.530 metros a bordo. eles voltam a jusante. A intervenção terminou pouco antes das 16 horas.