Se a alternativa for No Vax, então a ciência não está competindo com nada além da derrota da humanidade. AssoCareNews.it

Se a alternativa for No Vax, então a ciência não está rivalizando com nada. No entanto, a humanidade foi derrotada sem possibilidade de apelação.

Pandemia, distanciamento, panfletos assustadores, bloqueios e toques de recolher, máscaras por toda parte, absorventes internos, vacinas: se a alternativa para tudo isso é a ideologia desenfreada, temos um problema sério.

Não que o menu de abertura seja hierarquizado ou particularmente bom, longe disso, os últimos dezoito meses foram intrusivos e condicionantes para cada um de nós.

Mas se a reação ao medo é a contradição mascarada na imagem da verdade, então algo está errado.

Escrevemos No Vax, lemos a contradição.

A ideologia “sem fax” contra as supostas políticas de lobby é simples e direta.

Além disso, deve ser compreendido por todos. Quanto mais fácil for a lógica do pensamento, mais lógico será o pensamento. E o raciocínio lógico deve ser necessariamente verdadeiro, não acha?

(Se o pé humano tivesse uma sola plana, o chão deve ser plano, caso contrário, teríamos curvado os pés ou não ficaríamos grudados no chão. Watson Elementary!)

Mesmo se quisermos aprofundar os conteúdos que foram trazidos à cena, podemos ler uma forte contradição e uma forte ignorância histórica. Talvez seja o suficiente para parar e pensar, mas a palavra-chave que incendeia implacavelmente os corações é sempre e apenas “lutar”.

Estamos lutando contra a Big Pharma (Big Pharma), mas não está entendido que, se você não vacinar, encontrará tratamentos de saúde mais lucrativos para esses gigantes.

Lutamos pelos deveres em relação à saúde pública, mas sem perceber que decorrem dos direitos que todo cidadão tem em relação à sua saúde.

Por fim, lutamos contra a “ditadura da saúde” invocando o Estado de Direito, mas sem perceber que a imposição violenta do deextremismo é um comportamento extremista e ditatorial.

Além disso, se fosse uma ditadura real, os primeiros 50-100 que saíram às ruas provavelmente teriam sido espancados, injetados com substâncias venenosas e picantes e depois soltos moribundos em praça pública. Outros poderiam ter sido “pegos” à noite e forçados a se esconder.

Isso acontece em ditaduras.

rebanho e ovelha

O princípio filosófico mais inteligente que se pode ouvir é a teoria de que o nome “imunidade de rebanho” deriva do fato de que quem é vacinado é uma ovelha sobre a qual o pastor (o governo, pensamos) atua sem hesitar.

Como você responde a isso?

Na verdade, as respostas não são necessárias. Este movimento assíncrono e surpreendente vê o surgimento de vários senhores condecorados que aproveitaram a oportunidade para fazer palcos improvisados ​​e ligaram um microfone.

É triste ver uma (pequena) parte da humanidade se animando com os vendedores de fumaça, os pedestres na corda bamba da demagogia e a retórica vulgar destinada a provocar emoção em praças meio cheias ou meio vazias.

Talvez se tivéssemos investido mais na cultura e no desenvolvimento do senso cívico e das qualidades humanas em geral, ninguém hoje estaria ao alcance daqueles que elogiam a doutrina do Estado e, ao mesmo tempo, atraem apóstatas por métodos discretos de doutrinação.

Seria apropriado fazer uma verdadeira inversão, sem sempre culpar a TV, porque não só essa atrofia intelectual prospera nos sofás.

A ciência traz fatos e se uma alternativa passa por um alto-falante ou uma parede suja, ela realmente não tem nada com que competir.