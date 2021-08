‘O médico responde’ ao apelo do cardiologista Danzi: ‘Volte para os exames, o coração precisa deles’

Cremona – Um novo encontro com nossa coluna de vídeo dedicada à saúde de todos em colaboração com Cremona ASST. Consulta semanal que trata de um tema específico com a ajuda de um especialista do Ospedale Maggiore.

O tema deste episódio é o bem estar do nosso coração. Um médico Gianbattista DanziO Diretor da Unidade de Operações Cardiológicas apela a todos: “A prevenção é um problema fundamental nesta situação pós-Covid. Este ano e meio de suspensão substantiva de exames e visitas, temo que nos próximos anos levará a um aumento na incidência Doença cardiovascular. Portanto, sinto que posso dizer a todos que as boas práticas devem ser retomadas. Pessoas com alto risco de doenças cardiovasculares – hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, pessoas com histórico familiar ou fumantes – devem tentar viver uma vida saudável, consultar seus médicos e discutir o assunto com eles. O colesterol deve estar realmente sob os pés, controlar bem a pressão arterial, parar de fumar. Outro aspecto importante é ensinar a reconhecer a dor no coração. ”

Para todas as informações relacionadas à Unidade de Cardiologia, consulte o site www.asst-cremona.it