Aquecimento global entre ciência e política | Atlas Company

Sexto Relatório das Nações Unidas

Em 9 de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, publicou o sexto relatório sobre o aquecimento global, elaborado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Está dividido em três partes: 1) evidências físicas das mudanças climáticas com base científica (234 autores analisaram mais de 74.000 contribuições); 2) o impacto do aquecimento global, a fragilidade dos ecossistemas e áreas artificiais, a capacidade de adaptação (270 autores, 57.000 documentos); 3) Possíveis medidas para mitigar as mudanças climáticas (239 autores, mais de 43 mil documentos). Neste capítulo final, o painel da ONU destaca a importância de revisar os prazos impostos pelos Acordos de Paris da COP21, quando se acreditava (era 2015) que o aumento da temperatura média no planeta poderia ser contido abaixo de 2 ° C, talvez até mesmo em +1,5 Celsius. Não é. O principal indicador é que não basta mais estabelecer a meta de redução das emissões de dióxido de carbono, mas é preciso atuar sobre todos os gases que alteram o clima: em primeiro lugar, o metano. Portanto, na agricultura intensiva e na produção industrial de carne. Dispersantes de poços de gás de xisto (aqueles confinados à porosidade fina da rocha) e extração de petróleo “não convencional” terão que ser contidos. No entanto, isso representa um grande problema para um dos convidados da pedra na COP26 (uma sigla para a 26ª Conferência de Participantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Unfccc): a Rússia, um grande produtor (e fornecedor europeu) de gás.

ciência e política

Estas poucas palavras introdutórias mostram-nos qual é o centro obrigatório de toda ação destinada a desacelerar a crise ecológica iniciada pelo homem, inconsciente até algumas décadas atrás: um coração político, com o qual todos temos que lidar, nada está excluído. Isso, por sua vez, abre um cenário antigo, o cenário da relação entre ciência e política. Até agora muitos eventos foram arquivados, mas não o século XX, à medida que regimes anticientíficos se espalharam pela Europa (e mais tarde pela Ásia), que se caracterizaram por sua ferocidade e desrespeito ao homem. Uma aberração cujos seguidores ainda aparecem no cenário mundial.

A intensidade e a qualidade do Sexto Relatório conferem à sua análise, implacável e dramática, características de debate não científico, pelo menos em comparação com as correntes unificadoras que se manifestam por toda a parte.

No entanto, o recluso não é compartilhado, tanto que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poucos meses antes de deixar seu mandato, retirou seu país do Acordo de Paris de 12 de dezembro de 2015. Este último foi uma data histórica para o planeta: 197 estados membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas adotada sobre mudanças climáticas Aquele que é conhecido como o primeiro acordo global e juridicamente vinculativo sobre mudanças climáticas. Hoje, 191 países que fazem parte oficialmente deste acordo – de 195 signatários – estão todos unidos por um objetivo comum: conter o aumento de longo prazo na temperatura média global bem abaixo do limite de 2 ° C acima dos níveis pré-industriais, e para limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius.

Seu sucessor, Joe Biden, decidiu voltar, colocando o peso de seu país a serviço do combate ao aquecimento global (que hoje, como vimos no Sexto Relatório, mudou para pior). Um fato que fortalece a ação internacional de combate ao aquecimento global.

Trabalho e tempo

Destacamos o problema e as dificuldades políticas de iniciar uma intervenção pública. No entanto, devemos admitir que o momento de reverter esse fenômeno seria mais do que apenas o meu livro, posicionando-se a alguns milhares de anos de distância. Mas isso não pode desanimar a humanidade: uma ação abrangente e consensual no caminho indicado pelas Nações Unidas pode retardar o desenvolvimento da mudança a uma paralisação que é, em qualquer caso, um objetivo que pode ser perseguido em um momento específico. Da prisão começará a contagem regressiva sem fim para o retorno ao (feliz) passado.

No entanto, as questões pendentes são: a) os países em desenvolvimento, para os quais é muito difícil impor os limites necessários; b) os efeitos do uso de regras de proteção. Por seu turno, a União Europeia, ao financiar planos nacionais de recuperação e resiliência, conseguiu uma aceleração decisiva das actividades e acções que vão definir a transformação do continente, privilegiando as energias renováveis ​​e tudo o que possa reduzir significativamente as emissões e o aquecimento. Uma escolha crítica para mitigar o impacto da nova política ambiental no emprego.

Claro, não será suficiente que os países europeus façam a sua parte e ainda mais. Contribuímos para as alterações climáticas com 10% das cargas poluentes (Itália 1%): 90% para trabalhar. Aqui voltamos à política.

Como mostra o desenvolvimento da pandemia Covid-19, há uma parte da população italiana e europeia que não compartilha os dados da ciência, mas, ao contrário, se opõe a ela. Essa parte não pode ser classificada em termos geopolíticos, uma vez que não só a direita, segundo a tradição, provoca uma espécie de supremacia política, mas também a união e grandes áreas de esquerda assumem posição semelhante.

Se pensarmos nas consequências das novas políticas ambientais nas atividades produtivas, podemos compreender as dificuldades práticas e tangíveis de operacionalizar uma política de combate às alterações climáticas. É isso e nada mais. Políticos e bravos patriotas não bastarão. Haverá necessidade de uma consciência popular voltada precisamente para proteger o futuro da humanidade.

Foto: Washington, DC, 29 de abril de 2017. Milhares de pessoas participam da Marcha do Clima. créditos. Nicole Glass Photography