O cérebro perto da água fica mais feliz: aqui estão as razões científicas

A água é uma fonte de felicidade e, se você não sabe por quê, a ciência vai explicar isso a você. Aqui estão todas as razões científicas pelas quais um cérebro perto da água é mais feliz

Para quem o verão é sinônimo de mar, nem sempre é compreendido por quem tem gostos diferentes sobre os locais onde passam as férias de verão. Quantas vezes isso aconteceu para discutir e liquidação Com quem preferi as montanhas ao mar.

Nem sempre é fácil de explicarMar Não é apenas um lugar para mergulhar, nadar ou se bronzear, mas é fonte de felicidade. A água libera pensamentos, dá Sensação de paz e descanso de espírito.

E se você diz isso, alguém não acredita, existem coisas reais Razões científicas confirmam isso. investigador Wallace J Nichols Ele afirmou que, perto da água, nossos cérebros são liberados produtos químicos associados à felicidade, Como serotonina, oxitocina e dopamina.

Vamos descobrir em detalhes Porque somos mais felizes perto da água.

O cérebro perto da água fica mais feliz: porque nos traz de volta à natureza

Estamos apegados à água desde o nascimento. Nas crianças lá 75% de água, enquanto à medida que envelhecemos, apenas 60%, Mas nosso cérebro ainda tem três quartos disso.

De acordo com o cientista, nossos ancestrais nasceram na água e evoluíram de nadar, engatinhar e caminhar.

E também a água em nossas células, Pode ser acoplado com velho.

Perto do mar, o cérebro está mais quieto

Sempre de acordo com os cientistas, Olhar para a paisagem onde está o mar inspira-nos pensamentos e memórias felizesE, acima de tudo, a atitude para com a positividade, clareamento da mente.

Isso obviamente acontece com todos Vistas naturais, mas foi apontado que a Marinha transmite serenidade em um nível subconsciente.

Por outro lado, a vista da cidade nos dá uma sensação de tensão e caos.

Quando o cérebro olha para a água, obtém mais resultados

Foi aprovado Cérebros próximos à água dão ótimos resultados, Principalmente hoje em um mundo cercado de tecnologia.

Após a realização de um experimento analisando a concentração de alguns alunos, aqueles que foram colocados em uma sala com vista para a natureza, mar e lago obtiveram ótimos resultados em comparação com aqueles com vista para a cidade.