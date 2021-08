Quando comemos, sempre nos perguntamos quantas calorias estamos ingerindo. Trabalha para produzir energia para nosso corpo, Que começamos a comer já na hora da mastigação e da digestão. Obviamente, cada alimento tem seu próprio conteúdo calórico e, portanto, o processo de seu uso varia de caso para caso. O processo de “queima de calorias” é denominado termogênese e é mais fácil na frente dos alimentos luz e normal.

Diante disso, devemos saber que é realmente excepcional que existam alguns alimentos que queimam mais calorias do que contêm. Mas vamos ver o que são. Em primeiro lugar: couve-flor e espargos. O primeiro é ideal para uma dieta alimentar, proporcionando ao organismo menos energia do que o necessário para absorvê-los. Também é útil para ficar sob controle Açúcar no sangueE Dá uma sensação de saciedade. Além disso, graças ao seu alto teor de fibras, é considerada uma panacéia para a saúde intestinal.

É realmente extraordinário que alguns alimentos queimam mais calorias do que contêm

Os espargos, compostos principalmente de água, têm uma função semelhante, contendo cerca de 20 calorias por 100 gramas. Também fornece fibras para o bom funcionamento do intestino e é livre delas colesterol E baixo teor de sódio. Por isso, são ótimos no combate à retenção de água. Também ajuda a manter os níveis de colesterol e açúcar no sangue sob controle. Outros alimentos que são ideais para a dieta pelo motivo mencionado acima são: abobrinha, pepino e aipo. Eles têm uma quantidade muito baixa de calorias e uma alta porcentagem de água. Em particular, a abobrinha tem propriedades diuréticas, enquanto o aipo e o pepino aumentam a sensação de saciedade. Além disso, os pepinos também são ricos em potássio, ferro e cálcio e, portanto, são adequados para repor água e sais minerais. Este último se perde naturalmente no verão e durante a atividade física, durante todo o ano.

Fruta que queima mais calorias do que contém

Esta categoria inclui: frutas cítricas, morango, maçã e mamão. Lembre-se de que limões, laranjas e tangerinas são muito ricos em água e contêm muito poucas calorias. Além disso, graças ao potássio, ajudam a neutralizar a retenção de água e aumentar a sensação de saciedade. Em seguida, os morangos contêm antioxidantes que podem controlar os níveis de açúcar no sangue e prevenir certas doenças, como diabetes. Nessa lista, o mamão tem um pouco mais de calorias, fornecendo 43 calorias por 100 gramas.

Também é uma excelente fonte de antioxidantes e, conforme relatado em alguns periódicos, ajuda a proteger a saúde cardiovascular. Além disso, reduz o risco de Cancer de colo. Finalmente, as maçãs, graças ao seu baixo teor de gordura e sódio, são ideais para a manutenção do sistema cardiovascular. Além disso, suas cascas ajudam a reduzir os níveis de colesterol, açúcar e insulina no sangue.