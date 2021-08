Centenas de eventos já estão online no European Scholars Night Program em Frascati Senza

Da lua para Debaixo da terraDo céu aos oceanos, é incrivel O microscópico, dê a ela estrelas E do espaço, todos os pesquisadores juntos para o futuro da Terra.

É assim Science Frascati Reuniu mais de trinta parceiros para promover, publicar e informar pesquisas sobre as várias disciplinas envolvidas no cuidado com o planeta e engajar cidadãos de todas as idades em direção a um objetivo comum: Salvar o Futuro da Rede (#LEAF). “Cuidando do Futuro do Planeta” é na verdade o título da edição de 2021 da Noite Europeia para Pesquisadores de Frascati Senza.

Centenas de eventos já estão marcados para a Semana da Ciência que começa no dia 18 de setembro, termina no dia 25 e culmina na sexta-feira, dia 24, simultaneamente com toda a Europa, atingindo 19 sites de Parmauma PalermoDar Energia uma Carbona, com destaque no centro histórico de Frascati, um dos maravilhosos Castelli Romani, onde se concentram muitos organismos de investigação italianos e europeus.

A programação online do site Frascati Scienza é rica e deliciosa: inclui eventos nacionais e em breve serão adicionados eventos Frascati. Rico e ganancioso também no sentido literal da palavra: entre os muitos eventos Aumentos, 1 programa de culinária liderados por pesquisadores. Alimentos, alimentos e vísceras são mencionados em vários tipos de molhos científicos. De histórias personalizadas Para os mais pequenos com vegetais, todo o mundo degustação Como resultado da cooperação entre Universidade de Roma Tor Vergata“, Science FrascatiE Castelli Roman Hospitality (OCR), a partir da análise de propriedades e validade café com leite Desde que seja sustentável, todos Um guia para alimentação saudável, escrito com e para adolescentes, a partir de Trailer de comida de rua super sustentável, No A física técnica da pipoca, dai robôs agrícolas precisão em desperdício de ciência.

um ano depois infodemia em covid Parece haver uma sensação de necessidade de uma pausa: muito poucos eventos, entre centenas, abordam diretamente o problema, mas para falar dele, por exemplo, em termos de Sequenciamento, Big Data e Medicina de Precisão com especialistas IFO – Regina Elena National Cancer Institute e San Gallicano Dermatology Institute, a partir de ‘Long Covid ‘e o legado da infecção, das novas retratações de “Nomes, coisas e cidades” Cassino University e sul da Lazio, Associação de Ex-Alunos ALACLAM para Graduados Universitários de Cassino e Southern Lazio Comemorando o 80º aniversário da publicação do Manifesto de Ventotene com uma série de eventos que visam reconhecer o papel essencial que desempenhou Por mulheres na implementação e divulgação da “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”. LUMSA. University diz tudo Cores de repetição, enquanto com Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani“ Vamos falar sobre o papel do ceticismo na ciência.

Falando em saúde e medicina, falamos nisso Novas fronteiras na pesquisa médica Com AIRC. Foundation mas também Micróbios que não fazem mal, Enquanto Fundação Umberto Veronese Explore em uma série de workshops online voltados para estudantes do ensino médio quais partículas são o poluente mais comum nos lugares em que vivemos e como Protegendo nossa saúde ajudando a melhorar a qualidade do meio ambiente. Hospital Infantil Bambino Gesu Falando sobre Pesquisa médica infantil, NS Instituto Europeu de Pesquisa do Cérebro (EBRI) Fundação Rita Levi-Montalcini a partir de Deficiência entre neurociência e arte, até ver um verdadeiro Sala cirúrgica em um shopping center com o ‘Associação de Enfermagem de Sala de Cirurgia.

pode fazer Procure tesouros no jardim botânico com pesquisadoresE equitação ecológica, também em E-bike em Castelli Romani, No Município de Nemi Você pode seguir Rotas de água de vilas a lagos, e com outros parceiros, vive um Hoje como um peixe com pesquisadoresUniversidade de Roma Tor Vergata“E piquenique entre Navi NS Onde, entre Hidráulica e viscosidade, submerso plantas aquáticas E em bairros internos, como Garbatella, mas também para entender qual deles bem Usa técnicas sustentáveis ​​para restauração ou qualquer um deles Pesquisas e modelos matemáticos são usados ​​para reconstruir o passado.

Workshops interessantes, aperitivos de ciência, webinars sobre toda a ciência, jogos e programas, Kit para brincar com Marie Curie. Tudo isso para o futuro do planeta, com precisão.

No Biodiversidade, deles paraA Itália está transbordandoVários eventos são dedicados a todos os locais noturnos, e sustentabilidade e biodiversidade também serão discutidas em visitas guiadas programadas com FAI – Fundo Italiano para o Meio Ambiente. Mas também há Química a serviço da sustentabilidade (NS aquele entre nós) bioeconomiaaqui está um caminho Para professores e atividades infantis FVA New Media Research Com os projetos Biovoices e Transition2Bio. economia circularÉ um tema em que nosso país se destaca Aperitivo científico, a partir de Oficinas para crianças Museu da Criança Explora Roma, a partir de Jogos mais desafiadores Para os idosos, de exposições móveis junto com Coleção Astrophile Monte Lipini Inclui até a lua, percepções de especialistas e muito mais. O planejamento para o futuro não pode ignorar o temaenergia, encanamento e suas notícias de todas as formas possíveis pelos pesquisadores. Alguem aparece Quase zero líquido, quem, como Sotakarpo, leva o público a Projete sua casa sem influênciaisso o faz jogar Fortemente, quem faz isso frugalita quem aparece para elevento flutuante e a fragilidade das regiõesde como Isinova – Falando com ele sobre isso Mobilidade de emissão zero E de Velocidade como SAE. Sustentabilidade começa Da emergência climáticadall ‘poluiçãoclaro, mas não se trata apenas do meio ambiente, sabe. Não é de surpreender que, entre os acontecimentos, haja quem opte por falar sobre o assunto Justiça socialIgualdade de gênero de cientistas femininas e papel mulheres presas.

Em troca de reuniões, entrevistas e concursos sobre “buscadoresPara pacientes jovens Hospital Infantil Bambino Gesue converse com todos os pesquisadores em potencial, no o Facebook, No Web Talk Online, viva a ação: pesquisadores saem de seus quartos (ou acompanham jovens e velhos) para levar a ciência às mãos de todos. Porque para vencer o desafio do futuro não basta a ciência e a tecnologia, é necessário o apoio, o apoio e a ajuda de cada cidadão.

Eventos para crianças, alguns para adultos, alguns para os especialistas, mas muito e muito a seguir, de norte a sul, de leste a oeste, ao vivo e online: é impossível trazer todos de volta, mas em Frascati Scienza, Dividido em dois programas (um por todos, outro exclusivamente para escolas), você pode escolher por local, data, organizador e idade. O Programa Rich Spotlight da Frascati Science Week também será lançado online em breve.

Quanto ao Reservas, o site dá as boas-vindas a partir de setembro.

O LEAF é financiado pelo programa HORIZON 2020 da Comissão Europeia, no âmbito das ações de Marie Skłodowska-Curie e pela Região do Lácio. A participação, como sempre, é aberta e gratuita.

A Noite Europeia de Académicos em Frascati Scienza pode contar com muitos parceiros, novos e históricos, que contribuem para as actividades e apoiam esta celebração da investigação científica:

