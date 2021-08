A prevenção é definitivamente melhor do que remediar. Na verdade, proteger nossa saúde é uma prioridade muito importante.

Principalmente em um momento histórico delicado como o que estamos vivendo, em que a disseminação da epidemia tem levado a uma diminuição significativa do número de pessoas que procuram as unidades de saúde para fazer exames. Uma tendência que se tornou viral no último ano e meio e está lentamente voltando ao normal.

Todos nós sabemos a importância de cuidar de si e da sua saúde. Porém, somente após a “porta” é que iniciamos a implementação concreta do plano de prevenção e cuidados pessoais. Você fica mais atento à alimentação. O foco está mais no movimento físico. Além disso, o surgimento de algumas doenças muito comuns, incluindo diabetes e colesterol ruim alto, é ainda mais assustador.

Contar com profissionais médicos é fundamental para esclarecer dúvidas ou confusões. Por outro lado, estar informado sobre quaisquer estudos ou desenvolvimentos científicos no setor da saúde é útil para adquirir conhecimentos suficientes e melhorar nossa qualidade de vida.

Por exemplo, aqui está Notícia incrível para quem sofre de colesterol ruim alto porque você não precisa mais desistir desses alimentos tão amadosA ciência diz.

Além disso, poucas pessoas sabem disso, mas devemos ter cuidado por que Além do colesterol e do diabetes, aqui estão alguns alimentos adorados que protegem contra o câncer colorretal.

Portanto, como enfatizado nestas duas últimas notícias, a nutrição desempenha um papel muito importante no bem-estar da nossa saúde.

É claro que a nutrição por si só não é suficiente. Muitos especialistas, médicos e cientistas insistem em outro aspecto muito comum.

Poucas pessoas sabem que esse procedimento muito popular aumenta o sistema imunológico, reduz os triglicerídeos e mantém o cérebro jovem.

De acordo com um Estudo dinamarquêsConforme relata a Fundação Umberto Veronesi, fazer atividade física a uma velocidade máxima de oito quilômetros por hora é ideal para trazer benefícios ao corpo.

Já sabíamos dos benefícios que a atividade física traz para o corpo e a mente.

No entanto, os pesquisadores determinaram sua duração e, acima de tudo, a intensidade mais adequada para alcançar resultados verdadeiramente surpreendentes. Na verdade, poucas pessoas sabem que esse procedimento muito popular aumenta as defesas imunológicas, reduz os triglicerídeos e mantém o cérebro jovem.

O estudo contou com a participação de mais de 5.000 pessoas, incluindo 1.098 corredores regulares e 3.950 “não corredores” saudáveis.

Todos os participantes foram observados por 12 anos a partir de 2001.

Ao monitorar a atividade física, a frequência cardíaca e a percepção individual do ritmo de cada corredor, os cientistas perceberam que no máximo uma hora ou duas horas e meia de corrida em ritmo moderado, ou uma distância de cerca de 8 km / h, é suficiente para reduzir o risco de morte em trinta por cento.

Basicamente, de acordo com os pesquisadores, correr em um ritmo moderado melhoraria a captação de oxigênio e, assim, melhoraria a função cardíaca. Mas também anticoagulantes e sensibilidade à insulina. Isso reduziria os triglicerídeos e a pressão arterial. Além disso, esse tipo de corrida aumentaria a densidade óssea, as defesas imunológicas e manteria o cérebro jovem.