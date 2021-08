Pi, o cálculo atingiu um novo recorde

Na Suíça em 108 dias, 62800 bilhões de dígitos do pi foram obtidos após a obtenção da vírgula, entrando no Guinness Book of Records em termos de quantidade e velocidade de cálculo

Sete, oito, um, sete, nove, dois, quatro, dois, seis, quatro. é isso dez dígitos de B Greco Mais “à direita” que sabemos, é colocado aproximadamente 62 mil bilhões de posições após a vírgula. A equipe de pesquisa de Davis da University of Applied Sciences Graubünden (Fhgr) os identificou, junto com outros 12 trilhões de bilhões de novos números que nunca foram obtidos antes – e agora são ultrassecretos – em suíçoQue anunciou esta semana que rasgou o anterior recorde mundial Foi adquirido em 2020.

Além do próprio número de decimais, foi a rapidez com que o resultado foi alcançado que virou notícia. Um relato que mal durou (por assim dizer) 108 dias e 9 horas, 3,5 vezes mais rápido que seu antecessor e duas vezes mais rápido que o cálculo feito pelo Google em março de 2019 para o anterior. Então Big G, obrigado acima de tudo pelo trabalho dos japoneses Emma Haruka Iwau, atingiu uma altura 31 mil bilhões de decimais, enquanto Timothy Mullican em 29 de janeiro de 2020 completou um cálculo de 50 mil bilhões de números. E agora, um ano e meio depois, o nível de precisão foi aumentado para 12.800.000.000.000.000 de casas decimais adicionais.

Etapa histórica, como muitas outras

Calcular o pi é um trabalho para o qual a humanidade tem se comunicado 4 mil anos, da Grécia antiga em diante. Até o século 14 depois de Cristo, ninguém havia atingido 10 casas decimais, e isso não é raro Versões sugeridas de B Aconteceu errado, sempre adivinhando o número de unidades e o primeiro decimal (3,1), mas hesitando muito começando com 4. Até meados do século 20, os métodos foram melhorando gradativamente, mas sem obter uma aceleração muito grande e sem nunca atingir o marco dos mil dígitos após a vírgula.

Mas então, claro, obrigadoUso de computadores eletrônicosDesde 1949, o boom foi insano. O marco de 10.000 atinge uma cifra em 1958, 100.000 em 1961, um milhão em 1973, 10 milhões em 1983, 100 milhões em 1987, um bilhão em 1989, 50 bilhões em 1997 e um bilhão em 2002. Continuação. Nos últimos 20 anos, com a possibilidade de que um novo disco também chegue em breve Passe novamente.

Tanto o software quanto o hardware fazem a diferença. Para este registro, em particular, um supercomputador Baseado em dois processadores 32 núcleos Amd Epyc 7542, 1 TB de RAM e 510 TB de memória coletiva organizados em 38 discos rígidos (4 deles para backup). Enquanto o software usado é y-cruncher, o mesmo está em uso desde 2010 e está melhorando gradualmente.

Estratégias Guinness

Como esperado, no momento vários novos números para pi foram anunciados (pela Agência de Notícias Suíça). Keystone ATS) ma não revelado, exceto para os últimos dez. O motivo é puramente tático: ninguém, exceto os pesquisadores do grupo suíço, conhece esses números ainda, e existe a promessa de revelá-los somente depois que isso for feito. Oficial Novo recorde mundial A inscrição chegará em Recorde mundial Guinness.

No entanto, os cientistas certificaram-se de que todas as verificações necessárias já foram realizadas para garantir que os números não são apenas novos e numerosos, mas também gritar. Mesmo que – com um pouco de paciência – quem fosse chamado para certificar o registro também tivesse que fazer todas as contra-verificações necessárias.

Não é exatamente uma função inútil

Para quem tinha alguma dúvida, os próprios autores da obra deixaram claro que isso deveria ser conhecido. Muito PI É – na prática – bastante insignificante. É claro que nunca saberemos todas as formas das constantes matemáticas mais famosas, porque a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo é Número irracional, isto é, consistindo em infinitos números não periódicos após a vírgula. Por outro lado, nenhum aplicativo tem um nível de precisão de trilhões de casas decimais recaída tangível.

No entanto, não é apenas a beleza da descoberta em si e o amor ao conhecimento que impulsionam esse tipo de pesquisa. Foram desenvolvidas técnicas aritméticas, que em inglês são chamadas de números sobrepostos, é muito promissor e pode ser aplicado nos mais diversos campos, começando pela análise códigos genéticos (DNA e RNA) Al Processamento de texto, de estudar moléculas orgânicas Identifique novas possibilidades farmacêutico, de dinâmica de fluidos a muitos tipos de simulação.