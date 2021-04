Bufalini e as novas perspectivas da medicina. “Remédio de abacaxi para as queimaduras de Morandi”

Cesena, 25 de abril de 2021 – Não era Precisa de um paciente popular e querido como Gianni Morandi Estar a par da excelência da Unidade Cirúrgica de Queimadura e Dermatologia de Grandi Buffalini Mas o incidente da cantora de Mongidoro levou inevitavelmente a um destaque muito difundido da unidade dirigida pelo Dr. David Milandre, que também é um centro de referência para várias regiões.

Gianni Morandi posta fotos da fisioterapia após o acidente no Instagram

Dr. Milandry, vamos começar pelo Morandi, que paciente era ele?

“Bom paciente, ele sempre teve uma atitude positiva. Não estávamos muito preocupados com a extensão das queimaduras, mas com a gravidade dos locais do corpo afetados. As mãos e os membros inferiores são, na verdade, áreas funcionalmente muito importantes. Embora representem apenas uma por cento da superfície corporal afetada por 60 a 80 por cento dos casos. “

porque?

“Porque em primeiro lugar há queimaduras locais, muitas vezes devido ao manuseio impróprio de materiais inflamáveis ​​como o álcool. Ou para autodefesa do fogo ou do carvão, como foi o caso de Morandi. Nesses casos, as repercussões estão relacionadas para a função das artes. “



A pele das mãos não pode ser reconstruída?

“Sim, é possível, mas quanto mais profunda a queima, maiores serão os danos e mais difícil será a reconstrução.” Que técnica você aplicou?

“As técnicas de intervenção mudaram nos últimos anos. Gianni Morandi, por exemplo, não a operou, e nós intervimos, assim como outros pacientes em seu estado, com dissolução enzimática do feixe.”

Isso é?

“Trata-se de um método inovador baseado em enzimas degradadoras de proteínas de origem vegetal, cujo principal componente é extraído do abacaxi, para ser utilizado nas primeiras 24 horas após o acidente. As vantagens incluem a remoção precoce, completa e seletiva da pele queimada sem sangramento, redução do edema e prevenção de mais. Dos danos associados à presença de áreas necróticas. É um tratamento hospitalar especializado de 4 horas que é realizado no alívio da dor. Em alguns locais, como as mãos e em alguns casos selecionados, ele substitui ou apóia a abordagem cirúrgica tradicional, que ainda é amplamente utilizada “.



Como é a intervenção nesta fase?

“Uma vez que o tecido necrótico é removido, as bandagens começam com materiais inovadores que modulam tanto os inevitáveis ​​processos inflamatórios como, por outro lado, promovem a cicatrização. Entre eles também inclui a fotomodificação com luz LED azul até nossos novos produtos de bioengenharia. ”

Como funciona o Banca della Skin?

“É um dos cinco bancos italianos de tecidos cutâneos credenciados pelo National Center for Agriculture e pelo Higher Institute of Health. Ao longo dos anos, tem aumentado a sua atividade a nível europeu tanto na medicina regenerativa como na bioengenharia de tecidos, estabelecendo um forte compromisso departamento de investigação clínica Especialmente exigida e utilizada nos últimos anos por várias especialidades médicas, existe uma matriz cutânea totalmente compatível biologicamente, cujas células foram removidas através de um método patenteado internacionalmente. .

Que outras aplicações a degradação enzimática de plaquetas pode ter? Também pode ser aplicado em queimaduras com ácido?

“É um produto usado internacionalmente e tem uma importante aplicação em zonas de guerra, quando são necessárias intervenções de emergência, mesmo em feridas que não sejam de fogo. Claro, também pode ser usado para queimaduras com ácido ou drogas”.

O que acontecerá com as preciosas mãos de Gianni Morandi?

“Como ele mesmo escreveu em uma postagem nas redes sociais, ele começou a fazer fisioterapia aqui em Bufalene recentemente. A mão direita, que estava em maior risco, precisará de um longo processo de reabilitação, mas não tenho dúvidas de que fará progressos.”