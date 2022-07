recompensas genéricas. Relatório Egualia: “Mercado pára em 22,6% em volumes e 14,81 em valores”

No Norte, maior consumo e menores gastos para os cidadãos, que ainda estão pagando mais de um bilhão do próprio bolso para tirar a marca da patente. Queda nas drogarias: Dos 1,7 bilhão de embalagens vendidas, os genéricos equivalentes responderam por 20,1% das vendas na Classe A (12,1% em valor), 2,2% na Classe C (2,5% em valores) e apenas 0,3% no tratamento subjetivo (0,2% ), com um crescimento global de 0,1% em volumes e 0,3% em valores. Dados do Relatório Egualia 2021

Suspenso entre o crescimento lento e a estagnação, enquanto o consumo continua particularmente concentrado em áreas do norte da Itália, onde os cidadãos estão menos dispostos a pagar a diferença de preço para retirar medicamentos de marca em vez do medicamento genérico, que é pago integralmente pelo SNS.

O último a acompanhar o estado de saúde do setor de medicamentos genéricos na Itália Relatório do escritório de estudos EkaliaE a Associação Italiana de Produtores de Medicamentos Genéricos, Biossimilares e Medicamentos de Valor Agregado, para o ano de 2021.

Da análise dos dados agregados relativos ao canal farmácia, percebe-se que no ano passado os genéricos equivalentes absorveram 22,6% do volume total do mercado nacional, quase no mesmo nível das marcas com patentes vencidas (24,65%), enquanto o percentual restante foi 53,76% do mercado total para medicamentos exclusivos (protegidos ou não com genéricos similares). No entanto, em valores, os equivalentes genéricos foram incluídos apenas 14,81% do mercado total, com um total de 1,5 mil milhões de euros – 82% de volume de negócios na Classe A – versus 36,76% absorvidos por marcas com patentes expiradas e 48,43% absorvidos por medicamentos exclusivos.

Somente no setor público para medicamentos não patenteados, os equivalentes genéricos absorveram 30% do mercado em volume (23% em valor) versus 70% pertencentes a marcas vencidas (77% em valor).

Estagnação na farmácia. No entanto, estes números não são dramáticos no contexto da estagnação geral do mercado das farmácias, que em 2021 registou um decréscimo de 0,6% do total de embalagens reembolsadas e 0,7% das despesas reembolsadas face a 2020.

Do total de 1,7 bilhão de embalagens de medicamentos vendidos nas farmácias, os genéricos equivalentes responderam por 20,1% das vendas na Classe A (12,1% em valor), 2,2% na Classe C (2,5% em valores) e apenas 0,3% na automedicação. -área de medicamentos (0,2%), com um crescimento global de 0,1% em volumes e 0,3% em valores. Em particular, houve um decréscimo de 0,1% nas embalagens de produtos exclusivos (protegidos ou sem ano correspondente) em relação ao mesmo período de 2020 (-4,8% em termos de valores). Por outro lado, é crescente a parcela de medicamentos com patentes vencidas, principalmente os equivalentes genéricos que estão registrando um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período de 2020..



No Norte, mais consumo e menos gastos para os cidadãos. Mais de 60% das despesas farmacêuticas no domínio do SNS A – com um pico de 69,6% em Trento e 71,9% em Emilia Romagna – referem-se ao domínio dos medicamentos não patenteados, mas mantém-se bastante diversificado, com uma taxa de incidência genérica equivalente, que responde por 25,3% das despesas Totalmente pagas. Ao nível das áreas geográficas globais, a utilização de equações gerais é categoricamente melhor no Norte (38,2% por unidade e 37,7% por unidade), comparativamente ao Centro (27,2% por unidade e 23,5% por unidade) e no Sul (22,5% por unidade e 19,2%) por valor), em comparação com uma média italiana de 30,5% em termos de embalagem e 25,3% em valor.

A maior taxa de equivalentes genéricos no reembolso público de medicamentos na PA foi registrada em Trento (43,4%), na Lombardia (40,5%), em Friuli Venezia Giulia (38,2%). Por outro lado, na lista de espera para o consumo de equivalentes gerais estão Basilicata (21%), Calábria (21,2%), Campânia (21,5%).

Em 2021, os cidadãos pagaram do próprio bolso uma diferença de preço de 1.051 milhões de euros para retirar a marca da patente – mais cara – em vez do equivalente genérico – a um custo menor – que o NHS pagou integralmente.

A taxa mais alta regionalmente foi registrada em Molise (16,0% dos gastos regionais do NHS no canal de varejo) e no Lácio (16,1%). O nível mais baixo é registrado novamente na Lombardia, onde o diferencial que os cidadãos pagam do próprio bolso representa 10,8% dos gastos regionais do SNS em farmácias.

Moléculas e Aulas Terapêuticas: Estrelas do Setor. A categoria que vê os equivalentes de medicamentos genéricos superando completamente é a de produtos para disfunção erétil, que absorvem 74,80% do mercado em volume e 63,70% do gasto relativo. Na classe A, a classe terapêutica dos inibidores da bomba de prótons rainha – a única classe em que os equivalentes genéricos concentram-se em mais de cinquenta por cento do consumo (51,40%) – permanece seguida de perto pelos hipoglicemiantes orais (48,50%)), inibidores da ECA (45,90 %), estatinas (44,70%) e betabloqueadores (42,90%). Por fim, a estrela da Classe C, a classe dos sedativos, onde os equivalentes genéricos absorvem 37,10% do mercado.

Em relação à classificação por moléculas, o primeiro da classificação é o pantoprazol, que absorve 7% em volume quando consumido na classe A. Dois tipos de moléculas têm uso padrão para o tratamento de doenças cardiovasculares – o betabloqueador bisoprolol (6%) e o inibidor da ECA ramipril (5%) – e a metformina, o medicamento histórico de primeira linha para diabetes tipo 2 (5%).

Consumo hospitalar. Entre a estagnação e a depressão está também a tendência de consumo do canal hospitalar: os equivalentes genéricos absorveram 30,1% do mercado em volume (contra 30% em 2020, +0,1%) e apenas 2,4% em capitalização bolsista. A maior fatia do mercado de canais ficou nas mãos das marcas vencidas que concentraram 35,9% do consumo no corredor (5,9% em valor).

Com 34% do mercado absorvido na enfermaria, os medicamentos exclusivos (com patente ou sem genéricos) dominam os gastos, e 91,7% das vendas de medicamentos concentram-se no canal hospitalar.

