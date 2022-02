Hábitos que aumentam o risco de doenças

Existem alguns hábitos pouco saudáveis ​​que aumentam o risco de desenvolver diabetes. Vamos ver o que eles são.

a diabético É uma doença crônica que afeta milhões e milhões de pessoas e elas precisam estar atentas ao seu modo de comer e ao seu estilo de vida. Não há cura para esta doença, apenas tratamentos, mas depende muito da pessoa.

Quando comemos, nossos corpos decompõem várias substâncias e as derramam no sangue. Quando há muito açúcar, o pâncreas começa a produzir insulina, o hormônio que regula a glicose. Existem duas condições com diabetes: ou não há produção de insulina suficiente (diabetes tipo 1) ou não há insulina suficiente para tolerar o açúcar no corpo (diabetes tipo 2).

A importância desta doença não deve ser subestimada porque ao longo do tempo pode causar consequências muito graves, como doenças renais, doenças cardíacas e problemas de visão. Abaixo vemos os hábitos que aumentam o risco de desenvolver esta doença, mas também como tratá-la.

Diabetes: hábitos que aumentam seu risco

Você já ouviu essas coisas muitas vezes, talvez até do seu médico, mas é a verdade. a Hábitos O que você encontrará nesta lista aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes. aqui estão eles:

obesidade : Quando esta condição existe, significa que há um aumento de gordura e inflamação no corpo. Isso leva as células a terem problemas por não serem capazes de lidar com todos os nutrientes que chegam. Por causa disso, a resistência à insulina aumenta e o valor da glicose aumenta;

: Quando esta condição existe, significa que há um aumento de gordura e inflamação no corpo. Isso leva as células a terem problemas por não serem capazes de lidar com todos os nutrientes que chegam. Por causa disso, a resistência à insulina aumenta e o valor da glicose aumenta; alimentação imprópria : Isso significa comer muitos alimentos artificiais, processados, açucarados e gordurosos;

: Isso significa comer muitos alimentos artificiais, processados, açucarados e gordurosos; Falta de exercício: Falta de movimento não é bom, coloca o corpo muito difícil de quebrar várias substâncias. Por outro lado, se você fizer alguma atividade física naquele momento, seus músculos absorvem açúcar para obter energia, independentemente da presença ou não de insulina. É por isso que manter o movimento ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue.

Atualmente não há cura para o diabetes. A única coisa que você pode fazer é concordar com seu médico sobre o tratamento adequado com base na condição específica da pessoa. Isso inclui uma variedade de medicamentos, mas também mudanças no estilo de vida. vamos verComo a doença é tratada? do utilizador:

Beba pelo menos 2 litros de água por dia;

Siga uma alimentação saudável e equilibrada.

atividade física regular

Monitore constantemente o açúcar no sangue.

tomar remédio

manter um peso saudável;

Durma o suficiente.

É muito importante tentar prevenir a doença, mas quando infectado com ela, é necessário se proteger e seguir as instruções do médico, além de fazer check-ups regulares para manter sua saúde sob controle.