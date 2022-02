Charlene, o príncipe Andrew dá notícias das condições de saúde de sua esposa: Como está a princesa

Exatamente um ano depois que ele saiu mongeos participantes começam a se perguntar se Charlene Ele nunca vai voltar para Rocca. lá Princesaafastado do tribunal por motivos a saúdeEle nunca quis revelar nenhum detalhe sobre ela Circunstâncias ele mesmo Alberto Ele sempre tentou manter o sigilo. Mas desta vez, o príncipe não conseguiu escapar à curiosidade da imprensa e deixou alguma indiscrição.

Como está Charlene de Mônaco?

Em entrevista com Monge MatinE a Príncipe Albert II deu notícias tranquilizadoras sobre a saúde de sua esposa. O filho de Grace Kelly admitiu que “a princesa Charlene está muito melhor”. “Espero que ele volte ao emirado muito em breve”, acrescentou, sem pensar na data exata de seu retorno. Um aviso compreensível, dadas as expectativas de Mônaco em relação ao retorno da princesa ao país.

doença na África do Sul

A ex-campeã de natação retornou a Ruka em 8 de novembro de 2021, após uma longa passagem pela África do Sul, onde permaneceu cerca de sete meses devido a uma lesão no ouvido, nariz e garganta, que a impediu de voar para casa. Esse problema a teria forçado a recorrer a uma grande dose de pílulas para dormir para alívio. No entanto, o uso prolongado de entorpecentes teria levado a problemas de dependência, razão pela qual a princesa, assim que retornar ao tribunal em novembro, partirá imediatamente para uma clínica suíça.

Hospitalização na Suíça

A família Grimaldi até agora preferiu não fornecer detalhes sobre os verdadeiros motivos da internação: entre as muitas hipóteses, há quem falasse de uma suposta cirurgia malsucedida, razão pela qual Charlene nunca tirou a máscara do rosto. Outros falaram sobre a patologia do tumor, que permaneceu oculta até agora, mas o príncipe Albert negou imediatamente a hipótese, que pediu várias vezes para respeitar a privacidade de sua família. Certificando-se de que quando a princesa retornar, as pessoas serão as primeiras a saber. Sim, mas quando ele vai voltar?

Última atualização: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, 22:50



