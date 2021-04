“Queremos causar uma boa impressão na presença da rainha do torneio.”

Joseph Science, Técnico MonopólioAssim, a prestigiosa nomeação de al-Ghad é apresentada contra os líderes em uma conferência de imprensa Tierney: “Vou apresentar a melhor formação possível, que corresponda ao estado físico e mental dos meninos. Neste momento da temporada pode ser fácil deixar de jogar, mas para mim não existe. Quero uma equipa que continue a competir com dignidade para causar uma boa impressão na presença da rainha do torneio, da equipa mais forte, que lhe dou os melhores parabéns por uma grande temporada. La Ternana mostrou do início ao fim que merece esta ronda triunfante. Na primeira mão colocamo-los em dificuldades, recebemos elogios, não queremos dar nada a ninguém, entramos em campo com honra. Atingimos o objetivo da temporada no início, que a certa altura parecia estar em perigo , acalentamos por algumas semanas, um sonho sobre isso, afinal, para que a matemática não exprima um julgamento, temos que agir. Nos últimos jogos, perdemos, mas não distorcemos. Este é um sinal do fato que a equipe está mentalmente no local. “

Em seguida, o treinador acrescenta sobre suas dúvidas: “Pode haver alguma votação no ataque, já que De Pauli terminou a última partida com espasmos de qualquer maneira. Tenho que pensar se vou colocá-lo no centro desde o início ou mantê-lo pela última meia hora, sabemos do que ele é capaz. Quando ele entrar. Vamos ver se os três têm que ser confirmados ou vamos em frente com alguma reviravolta. Satalino foi acusado de um probleminha, o Stu está com a velha lesão. fisicamente, então talvez alguns estejam mais exaustos do que outros. ”