Poucas pessoas conhecem este parasita e é muito perigoso para a saúde do nosso cão

Quando se trata de bem-estar animal, isso é bem conhecido e nada deve ser deixado ao acaso. Cuidar de todos os aspectos físicos e mentais é extremamente importante

Para dar ao seu cão uma existência duradoura e duradoura, você precisa saber quais são os principais riscos que ele pode enfrentar. Qualquer cão pode ser atacado por um patógeno perigoso, que poucas pessoas conhecem. Este parasita, muito perigoso para a saúde do nosso cão, é responsável por muitas infecções todos os anos.

Heartworms, poucos sabem que este parasita é extremamente perigoso para a saúde do nosso cão

Embora o interesse da mídia na saúde de nossos amados animais de estimação tenha alcançado grandes alturas, as armadilhas estão sempre perto. Nenhum animal pode ser considerado isento do risco de doenças por insetos.

Portanto, o grande interesse no que acontece com seu animal de estimação é uma escolha do coração, assim como uma escolha da mente. Nesse sentido, cabe esclarecer como funciona a “dirofilaria immitis”, o patógeno responsável pela doença. Na verdade, dirofilariose.

O mecanismo de transmissão é semelhante àquele em que as doenças são mais comumente transmitidas em cães. Por meio de um vetor, na maioria dos casos mosquitos, as larvas desse parasita vivem no organismo do cão. Uma vez que o parasita é introduzido sob a pele, o parasita, sempre na fase larval, entra na circulação com o objetivo expresso de atacar o hospedeiro o máximo possível.

Qual área do corpo é afetada pela dirofilariose?

Dirofilariose ocorre principalmente no nível cardiopulmonar. Se este tipo de dirofilariose não for diagnosticado rapidamente, é potencialmente fatal. Assim que as larvas entram na circulação, elas tentam danificar as principais artérias cardíaca e respiratória. Vai entupir Globalismo Dos navios mencionados, é proibido garantir o correto desempenho dos membros. Isso reduz as funções vitais normais do animal que, devido a uma parada cardíaca ou respiratória, deve ceder ao seu destino.

O tratamento antiparasitário é necessário para eliminar a infecção. Contar com a opinião do veterinário, que é a escolha certa a fazer, é fundamental para não cometer leviandade grave.

Assim, vimos que poucas pessoas conhecem este parasita e é muito perigoso para a saúde do nosso cão.

Aprofundamento

