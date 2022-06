Somos vítimas da “ciência da organização” • Imola Ogi

Quando a Revolução Francesa deu lugar à desilusão, o filósofo Claude-Henri Saint-Simon tornou-se um dos pensadores mais famosos do século XIX. […] Ela identificou uma “introdução ao socialismo, tecnocracia e totalitarismo”.

Como Bacon, Saint-Simon acreditava que a ciência e a tecnologia resolveriam a maioria dos problemas sociais e técnicos.

No entanto, para que os peritos técnicos julguem a empresa, As “massas ignorantes” tinham que ser controladas.

Isso, por sua vez, implica a necessidade de abandonar a democracia e, consequentemente, abandonar a política de massa.

Em seu lugar, ele propôs a criação de uma nova ciência que governaria todas as outras, chamada “ciências organizacionais“.

Portanto, a “ciência organizacional” é vista como uma superestrutura que governa “massas ignorantes” por meio de “especialistas”.

Independentemente do contexto em que atuam, eles têm apenas um objetivo: criar consenso e mudar a percepção das pessoas sobre o mundo para incluí-lo na ciência e tecnologia.

A forte presença de “especialistas sendo especialistas” em todos os meios de comunicação, desde a eclosão da pandemia do PSICO, esclareceu esse fenômeno.

Os leitores/ouvintes mais atentos não escaparão do uso da tecnologia manipulação e doutrinaçãotemperado com o paternalismo típico de quem se encontra em condições de proteger massas demasiado “ignorantes” para compreender a gravidade de um problema complexo.

As gafes e as incontáveis ​​ruínas não teriam escapado, o que não foi seguido, porém, por nenhuma desculpa, muito menos um relato menos enfático das próprias declarações.

Da famosa frase de Burioni que na transmissão do “Che Tempo Che Fa” disse: “Acho que o risco de contrair esse vírus na Itália é zero, porque o vírus não se espalha” aos slogans messiânicos sobre o avanço da vacina COVID a narrativa com certeza. Não importa se ele é imediatamente rejeitado.

Esta linguagem estúpida, destinada a criar um consenso prévio, está hermeticamente fechada a qualquer oposição ou reflexão, descrita por Geoges Orwell em Princípios da Falaapêndice ao seu famoso dono 1984. O processo de corporificação da realidade, a nova linguagem (Nova Fala, ou “Nova Fala”) é um dispensável capaz de Cortar a possibilidade de expressar uma opinião que se desvie da versão oficial das fundações Feito por mestres da fala.

Gradualmente, graças ao uso de estratégias precisas implementadas ao longo do tempo, a linguagem foi se empobrecendo, de modo que toda reflexão é eliminada e o pensamento reduzido a um ato mecânico e inconsciente de escravização.

Final específico do discurso Não era apenas para fornecer, em benefício dos seguidores de Socing (um termo moderno usado por Orwell para se referir ao socialismo inglês, ed.), um meio expressivo que substituiu a velha visão de mundo e hábitos mentais, mas Faça qualquer outra forma de pensar impossível.

Acreditava-se que, uma vez que a nova linguagem tivesse sido completamente adotada e a linguagem principal esquecida, qualquer pensamento herético (ou seja, qualquer pensamento que se desviasse dos princípios de Socing) seria literalmente impossível, pelo menos em relação a essas questões. Formas de meditação que dependem de palavras. […]

Tudo isso está acontecendo hoje sob nossos olhos. Criar novas palavras, eliminar cirurgicamente outras (através do politicamente correto), mediar traços capazes de entorpecer o pensamento alternativo (ver teoria da conspiração, negador), criar uma força-tarefa contra fake news… O clima em que vivemos é completamente miserável e niilista.

O objetivo não é a tão alardeada “salvação” para a nossa saúde, como Destruição sistemática do pensamento crítico Daí a democracia.

Essa face oculta representa, ao mesmo tempo, a face mais violenta da pandemia de COVID-19 do PSICO.

Esta, na minha opinião, é a questão mais perigosa que nos vemos obrigados a enfrentar neste momento, pois o objetivo final da propaganda e da censura não é impedir a livre expressão do pensamento, mas criar condições para que as pessoas não possam mais para formulá-lo.

Armando Manukia

