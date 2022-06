Aqui está a resposta que irá surpreendê-lo

Com a idade vem a insônia: segundo os médicos, esse é um fato que devemos observar. A qualidade do sono parece estar piorando como resultado de uma série de comportamentos errados que acumulamos ao longo dos anos, dos quais lutamos para nos libertar permanentemente.

Mas a causa também pode ser de tipo biológico e diz respeito a neurônios particulares. Cientistas da Universidade de Stanford descobriram, por meio de uma série de testes realizados em ratos de laboratório, um aumento nos estados de alerta com a idade em comparação com a necessidade de descanso.

O problema é causado pela diminuição da produção desse tipo de neurônio. Devido à falta de um componente funcional, há uma demanda maior do cérebro acordado do que normalmente teríamos. O resultado é um estado de insônia permanente difícil de superar.

A resposta definitiva sobre por que a insônia surge em uma certa idade

Como previmos anteriormente, dois fatores críticos podem ser responsáveis ​​pela insônia: o comportamento incorreto e a resposta biológica do nosso organismo. O primeiro pode ser controlado e medido de alguma forma, e o segundo, por outro lado, deve ser tomado como está e uma solução alternativa é calculada.

Para corrigir comportamentos ruins, precisamos consultar um médico especializado em cuidados com o sono. Depois de examinar nossa técnica de relaxamento, ele poderá recomendar ações a serem seguidas para garantir que nossos corpos estejam completamente relaxados. Na verdade, é importante e fundamental entender as causas que nos causam insônia.

Por outro lado, o fator biológico é atribuído aos neurônios localizados na região do cérebro identificada como hipotálamo. Esses neurônios produzem uma proteína específica conhecida como orexina, embora às vezes seja chamada de hipocretina. Sua função é regular o ciclo sono-vigília para garantir o descanso adequado para pessoas e animais.

No entanto, com o passar dos anos, a produção dessa proteína diminui e isso leva a uma diminuição do desejo de descanso. Sendo uma descoberta recente, ainda não existem medicamentos suficientes no mercado para resolver o problema. Portanto, atualmente não há uma solução definitiva. No entanto, esta descoberta abre novas oportunidades para testes de drogas. Entretanto, o que podemos fazer é evitar que posturas incorretas se tornem crônicas ao longo do tempo.

O que fazer para evitar que a insônia apareça

Se ocorrer insônia, precisamos rever nossos hábitos de sono. Um dos hábitos mais injustos é o uso de smartphones ou computadores antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas causa interferência no ciclo de despertar. Por isso, protegemos as telas ou paramos de usá-las tarde da noite.

Evitamos fazer exercícios ou comer alimentos pesados. Em vez disso, vamos nos dedicar a atividades relaxantes e relaxantes, como tomar banho, uma sessão de meditação, um pouco de alongamento e uma série de exercícios respiratórios. Vamos dormir com pensamentos positivos e felizes para não nos distrairmos com pesadelos. Regulamos a temperatura ambiente em torno de 18°C.