É possível tomar a decisão certa? A ciência diz que sim

Todos os dias somos confrontados com escolhas, algumas das quais são pequenas que podemos tomar de ânimo leve e Outros são maiores Ele está destinado a mudar nossas vidas para sempre. E é exatamente quando percebemos as consequências potenciais de algumas das decisões que tomamos. Literalmente paralisado de medo.

É a escolha certa? Continuamos nos repetindo enquanto Adiamos o momento de trabalho por tempo indeterminado Pois então sabemos que o arrependimento, o remorso e a culpa, quando as coisas não saem como esperávamos, estão destinados a se tornar os terríveis companheiros da aventura de nossa vida.

Mas a verdade é que até onde estamos comprometidos Examine todos os prós e contras da decisãoNão podemos prever o futuro. Nada e ninguém jamais nos garantirá que a escolha é realmente a escolha certa porque há coisas inevitáveis ​​que estão além do nosso controle. Contudo, De acordo com a ciência, tomar a decisão certa, ou pelo menos abordá-la, é possível. E é sempre um grande achado.

A escolha nunca é fácil

escolha, especialmente quando há sentimentos e pessoas em jogo, Nunca é fácil. Pelo contrário, é muito mais simples Não tome decisões e lute com elas. Há muitas pessoas que ficam paralisadas pelo medo de errar ou mudar seus hábitos, e preferem não fazer uma escolha e deixar a vida e os outros fazerem por elas. Mas, ao não agir, deixamos de ser os heróis ativos em nossas vidas e damos a todos os outros uma força que deveria ser sempre nossa.

Então, Como podemos tomar a decisão certa? Como podemos saber que essa escolha não afetará realmente negativamente nossas vidas e tudo relacionado a ela? Ruth Chang, filósofa e professora de Oxford que retornou repetidamente a esse tópico, pensou em tentar responder a essa pergunta, fornecendo-nos muitos insights interessantes.

Lembre-se, ele Não é uma receita mágica Capaz de mudar as coisas ou nos permitir tomar qualquer decisão com o coração leve, mas é uma perspectiva diferente da habitual que todos devemos conhecer.

Você pode tomar a decisão certa: a palavra de Ruth Chang

A pesquisadora Ruth Chang, convidada em Ted falaintervieram repetidamente no assunto em questão explicando Como se comportar Diante das decisões mais difíceis que de alguma forma desafiam a teoria clássica, que todos nós aplicamos todos os dias. De acordo com isso, de fato, quando nos deparamos com escolhas difíceis, escolhemos Aja seguindo a cabeçaExamine os prós e os contras e vá onde o primeiro é maior que o segundo.

No entanto, para Ruth Chang, não são os prós e os contras que fazem da escolha a escolha certa, mas sim Nosso compromisso Em perseguir esta decisão no presente e no futuro porque é esta capacidade de confirmar as razões e tornar-se uma fonte de satisfação.

Segundo o pesquisador, as alternativas estão diante de nós Todos são preciosos E ninguém é melhor que o outro porque a mudança em si é melhor, é o que nos permite trilhar novos caminhos, experimentar a felicidade.

Acreditar que uma alternativa é melhor do que outra em escolhas difíceis é errado de acordo com Ruth Chang, assim como é Prefira a opção menos arriscadaPorque sempre corremos riscos, nos bons e nos maus. Pelo contrário, o compromisso que colocamos na nossa escolha pode fazer uma diferença real.