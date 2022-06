Tomar sol com moderação com as devidas precauções pode levar a inúmeros benefícios. Em particular, descobriu-se recentemente que a vitamina D é um anti-câncer eficaz! Vamos saber mais detalhes sobre essa importante notícia…

Se fosse moderação A senha sempre permanece, para se revelar Sol Também pode ser efeitos benéficosO. Em particular, de acordo com um estudo coordenado por Laura Anderson, do Cancer Care Ontario, em Toronto (www.cancercare.on.ca), Canadá, e publicado no American Journal of Epidemiology, um pouco de luz solar parece ajudar a prevenir o câncer de mama.

para pesquisar eles foram 3.101 pacientes com câncer de mama e 3.471 voluntários saudáveis ​​foram selecionados: Cientistas calcularam quanto tempo as mulheres passam ao ar livre de abril a outubro. Aqueles que se expuseram aInicial por três horas por dia Eles tinham Menos probabilidade de ter câncer: 29% menor na faixa etária até 20 anos, 36 entre 20 e 39, 26 entre 40 e 59 e 50 entre 60 e 74 anos.

Benefícios da vitamina D.

Segundo os pesquisadores, Graças à vitamina DÉ um anti-câncer eficaz. A luz do sol tem a capacidade de aumentar a produção dessa vitamina em nossos corpos e, dessa forma, reduzir as chances de adoecer. Claro, a pele deve ser protegida durante a exposiçãoNão deve ser exposto ao sol por muito tempo.