Manduria: “O Abraço da Ciência”, o último livro de Sergio Bargoletti

Cobertura

© La Voce di Manduria



Por que você confia na ciência? Sergio Bargoletti tenta responder a essa pergunta, que se tornou muito objetiva novamente com a emergência sanitária, em seu último livro, La carzza della Scienza, publicado pela Edizioni Roots Future.

Graças ao suporte de dados, números e uma vasta bibliografia, o jornalista e escritor de Taranto repete, se ainda houvesse necessidade, não haveria progresso sem a pesquisa. Portanto, devemos e podemos confiar.

Não é uma confiança cega e completa que é atribuída a cientistas que são considerados individualmente, mas uma confiança, baseada em argumentos racionais, dada a uma comunidade científica que opera de acordo com regras e protocolos internacionalmente aceitos. Regras e protocolos, este é o ponto nodal, que opera e produz resultados: da biologia à química, da robótica à neurociência, o trabalho dos especialistas do conhecimento, baseado estritamente no método científico, permite-nos viver cada vez melhor e alimentar o novo . expectativas.

Este é um fato que, com a pandemia, foi desafiado significativamente por uma postura anticientífica mais difundida do que se poderia imaginar. O medo do que ignoramos, ou do que não vimos antes, não é apenas legítimo, mas compreensível; No entanto, devemos enfrentar a única ferramenta à nossa disposição para não sucumbirmos ao preconceito, que é uma sala de espera para os comportamentos errados que podem levar à intolerância: a cultura.

O artigo destina-se, portanto, não só aos leitores entusiastas da ciência, mas também e sobretudo às novas gerações que se formaram na escola para se tornarem cidadãos responsáveis ​​e conscientes.

Além dos aspectos puramente de saúde, a pandemia também nos lembrou, se queremos brutalizar uma experiência muito trágica, que somos seres humanos. E que nenhuma pílula ou qualquer outro medicamento pode aliviar permanentemente nossa ansiedade existencial. Tudo isso nos lembra a relação, nem sempre perfeita, entre algumas disciplinas como a biologia, a física, a medicina e outras formas de conhecimento e, sobretudo, a filosofia.

O pensamento de Bargoletti também toca nesse tema, privilegiando uma abordagem interdisciplinar e levando em conta as opiniões de alguns dos mais conceituados estudiosos do debate cultural, como Maurizio Ferraris, Naomi Oresix, Elena Cattaneo, Carlo Rovelli, Eduardo Boncinelli e Umberto Galimberti.

O livro será exibido na próxima terça-feira, 28 de junho, às 18h30, nos Jardins Virgílio em Taranto, graças a uma iniciativa da associação “Unire Taranto”; Ele falará com o autor, engenheiro Domenico Mosca e os jornalistas Angela Tanzarella e Enzo Ferrari.

Breve nota biográfica sobre o autor:

Sergio Bargoletti, jornalista profissional, trabalhou para jornais, agências de notícias, rádio e televisão, ganhando estudos e experiências profissionais em Taranto, Bari, Bolonha, Roma, Bruxelas e Milão. Ele era um professor de sociologia em um centro de preparação para a universidade. Escritor do artigo, está em seu sexto livro: já publicado terra iônicaE a Berlim para a vidaE a O lutador e a burgataE a Facebook e príncipeE a Aurora Azul Milão.