Porque agora temos o melhor azeite virgem extra do espaço

Nosso azeite está em órbita, como parte de um experimento que visa analisar os efeitos das viagens espaciais na qualidade dos produtos alimentícios

Azeite extra virgem é uma das vantagens Feito na Itália O mais famoso e apreciado do mundo. E agora também cruzou as fronteiras do nosso planeta para acabar… no espaço!

De fato, algumas amostras de azeite virgem extra italiano chegaram à Estação Espacial Internacional como parte de um projeto ambicioso que visa estudar os efeitos da permanência no espaço sobre este produto – do ponto de vista químico, físico, sensorial e propriedades nutricionais..

As amostras de óleo “em missão” serão devolvidas à Terra após 6, 12 e 18 meses, respectivamente, para análise e comparação com outras amostras de controle restantes na Terra. Em particular, o experimento visa investigar como a composição de metabólitos secundários – fenóis e tocoferóis (vitamina E) – é afetada pela microgravidade e radiação no espaço.

Resultados observados Centro Crio Cultivo de azeitonas Cultivo de frutas e frutas cítricasCom sede em Rende (Calábria), será útil para reunir novas informações sobre a estabilidade e vida útil do óleo EVO em condições espaço-ambientais, mas também sobre o efeito dos contêineres usados ​​a bordo da Estação Espacial Internacional sobre os produtos.

Os azeites colocados em órbita juntam-se aos quatro azeites selecionados que fazem parte da comida extra Escolhido pelo astronauta da Agência Espacial Europeia Samantha Cristoforetti e outros membros da tripulação da expedição Minerva Atualmente ativo no espaço.

São produtos de alta qualidade, provenientes de diferentes regiões italianas, combinados com um alto teor de antioxidantes (em particular, fenóis da oliveira) necessários para os astronautas – que durante toda a missão foram submetidos a condições de estresse físico e mental severos.

Nosso país se orgulha de ter um A prioridade mundial para a biodiversidade agrícola, com mais de 500 espécies de oliveiras e 250 milhões de árvores espalhadas por todo o país. Mas não é só isso: também temos o recorde europeu em número de azeites com especificação de origem.

