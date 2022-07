Meningite, uma jovem em terapia intensiva, três membros da família estão sob prevenção

CHIOGGIA – Uma jovem não italiana que vive e trabalha em nossa área está internada com diagnóstico de meningite na unidade de terapia intensiva dehospital keogeDesde ontem à noite. Os profissionais de saúde da Ulss 3 Serenissima realizaram todos os exames necessários com procedimentos posteriores para pesquisa e acompanhamento dos contatos. Três familiares que moravam juntos fizeram profilaxia. Por outro lado, o Serviço de Saúde e Higiene Pública Ulss 3 Serenissima ativou a procura de potenciais contactos comerciais, que já foi concluída: “Esta manhã – explica o diretor do Departamento de Prevenção Vittorio Celli – nossos funcionários foram até o local onde a paciente estava fazendo seu trabalho, escolheram pessoas consideradas de risco para contatos e lhes deram tratamento profilático com antibióticos. Trata-se de 8 colegas que aceitaram fazer profilaxia por trabalharem em contato com a paciente por muitas horas, dividindo com ela os espaços operatórios. Eles não foram considerados em risco, pois trabalhavam em ambientes completamente separados, no entanto, algumas dezenas de pessoas foram rastreadas por nossos profissionais de saúde.“.