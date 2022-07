Combustíveis sustentáveis, uma mudança envolvendo ciência e economia – Ambient & Ambenti

Um estudo aprofundado sobre combustíveis sustentáveis ​​e seus efeitos sobre o meio ambiente e a economia

Um mercado em rápida expansão, como SAFs, combustível de aviação sustentável. De acordo com o último relatório da McKinsey“Mapeando o cenário energético global até 2050: combustíveis sustentáveis“A oportunidade de mercado neste setor tem um pipeline entre US$ 40 e US$ 50 bilhões em investimento total e uma capacidade estimada de 46 milhões de toneladas de combustível sustentável até 2025. É claro que mais investimentos são necessários para cumprir os requisitos compromissos de descarbonização De fato, o estudo estima um valor entre 1.000 e 1.400 bilhões de dólares até 2040. É claro que o transporte terrestre será o primeiro a impulsionar a mudança e, em termos de aviação, ainda temos que esperar até 2035.

Mas vamos começar do início. Do que ele está falando?

Estes são os combustíveis alternativos produzidos De fontes não fósseis, mas com propriedades químicas e físicas quase idênticas às do combustível de aviação convencional e, portanto, perfeitamente utilizáveis ​​em sistemas de reabastecimento de aeroportos existentes. O SAF é uma resposta concreta à Organização Internacional da Aviação CivilICAO, para reduzir as emissões da aviação e contar com uma ampla gama de matérias-primas ou secundáriasDo óleo de cozinha usado às gorduras animais, dos resíduos orgânicos urbanos aos resíduos florestais, passando por antigas e novas culturas energéticas (como as algas).

O uso dessas fontes é permitido para obtê-los Economias significativas em termos de emissões ao longo de todo o ciclo de vida(até 80%) usam Salve  Faz parte da Estratégia de Aviação Sustentável, que deverá reduzir as emissões de dióxido de carbono até 2030.

Na frente europeia, foram estabelecidos novos padrões de sustentabilidade

Comissão de Transportes do Parlamento Europeu A proposta de combustíveis mais sustentáveis ​​avançou no mandato de negociação das regras de aviação aprovadas ReFuelEu por 25 votos a 6 contra e 3 abstenções. Os eurodeputados exigem que os combustíveis alternativos atinjam 37% do total de querosene de aviação na UE até 2040 e 85% até 2050. Para facilitar a descarbonização, a proposta apela à criação de Fundo de Aviação Sustentável de 2023 a 2050. Foi também elaborada uma lista de combustíveis sustentáveis: combustíveis sintéticos, alguns tipos de biocombustíveis, produzidos a partir de resíduos agrícolas ou florestais, algas, resíduos orgânicos ou óleos alimentares usados, combustíveis produzidos a partir de gases de tratamento de resíduos e gases de escape resultantes do processo de produção em plantas industriais. Por outro lado, os combustíveis à base de culturas alimentares e forrageiras e os derivados do óleo de palma foram excluídos por não atenderem aos critérios de sustentabilidade.

Como e onde começa a descarbonização da aviação?

lá Transformação ambiental do setor de aviação Começa em Roma, na infraestrutura aeroportuária de Fiumicino e Ciampino, pronta para ser transformada em verdadeiros laboratórios de descarbonização. processo nascido do acordo entre Onde você está E a aeroportos de Roma (ADR), a empresa que opera os aeroportos romenos. Fiumicino e Ciampino foram os primeiros na Europa e os terceiros no mundo a receberAcreditação de Carbono do Aeroporto 4+ “Transição”: O nível máximo de certificação fornecido pela ACI Europe para reduzir as emissões diretas e indiretas de dióxido de carbono nos aeroportos. A Eni começou a produzir biocombustíveis de alto desempenho, produzidos a partir de resíduos como Yoko (abreviatura em inglês para óleo de cozinha usado Não são utilizados óleos vegetais e de fritura) ou gorduras animais.

Apúlia, com Refinaria de Tarantodesempenha um papel importante neste processo de mudança. Aqui os SAFs são obtidos por co-alimentação de plantas Yoko. A parte bio, derivada da conversão de OAU (cerca de 0,5%), permite uma redução de mais de 90% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao padrão de referência para a mistura fóssil. O produto final já está disponível nos Tanques da Refinaria Bolian.

O objetivo da Eni é trazer ao mercado um produto composto por ingredientes 100% bioativos. ao mesmo tempo o futuroEni Puget”Este é o nome do biocombustível 100%, e pode ser misturado sem problemas com o combustível convencional de aviação até 50%.

dentro Refinaria de Livorno sim Vai destilar bio-ingredientes das biorrefinarias da Eni em Gela e Porto Marghera, onde opera tecnologia proprietária inovadora. Ecofining™, capaz de converter óleos e biomassa de diversos tipos em HVO (nome abreviado de Hydrogenated Vegetable Oil, literalmente óleo vegetal hidrogenado), um biocombustível que pode ser utilizado em motores convencionais. Integre facilmente o processo em plantas a jusante existentes.

Helicóptero 100% ecológico decolando em 22 de junho de 2022

E enquanto a Fórmula 1 também visa reduzir as emissões declarando 100% de combustíveis ecológicos para 2026, último dia 22 de junho O helicóptero Airbus H225Decola mesmo sem uma gota de querosene convencional nos tanques. É o primeiro helicóptero do mundo a testar combustível obtido a partir de matérias-primas renováveis ​​em seus dois motores Makila 2. Outra aeronave do mesmo tipo, mas com apenas um motor, voou para dentro dele. Salve  Em novembro de 2021.

