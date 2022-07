O que fazer em caso de coceira e queda de cabelo – Corriere.it

A partir de Vera Martinela

Como lidar com erupções cutâneas, urticária, coceira e outros distúrbios da pele que podem ocorrer durante ou após uma infecção aguda. A queda de cabelo também é considerada entre os “efeitos colaterais”.

casos Erupção cutânea e urticária Nos que contraem a doença Covid-19 e até as crianças não estão isentas. Nos últimos meses, houve relatos de Reações inflamatórias aos preenchedores de ácido hialurônico: afetam principalmente o rosto, Como afirmado em estudos recentesGeralmente não é perigoso porque afeta áreas limitadas, geralmente é de curta duração e raramente precisa de tratamento.

Até um quarto dos infectados são afetados pelo vírus No entanto, é sempre importante falar com um dermatologista que, quando indicado, pode intervir imediatamente antes que a situação se agrave ou possa sugerir à pessoa como agir para aliviar as doenças mais comuns, a começar pela Coceira. “Covid-19 também pode apresentar manifestações cutâneas em 5-25% dos pacientes – diz Paulo GisondiProfessor Associado de Dermatologia e Venereologia da Universidade de Verona -. Dado o aumento contínuo de infecções, esperamos um aumento paralelo no número de feridos apressado (erupção cutânea semelhante à varicela e sarampo ou com pápulas e vesículas), com Lesões ou urticária semelhantes a inchaçoProblemas de pele relacionados ao Sars-CoV-2 podem aparecer durante a fase aguda da doença e podem persistir ao longo do tempo ou aparecer mais tarde, após o término da infecção.

Possíveis sintomas Também pode acontecer Reações após a vacina (geralmente leve e de curta duração, com início variável entre as primeiras horas e semanas subsequentes) ou conforme Efeitos colaterais da medicação É prescrito para tratar covid. “Uma visita a um especialista pode ser crucial para uma classificação correta e para um manejo médico ideal, especialmente naquela minoria de pessoas para quem os problemas persistem por muito tempo e não se resolvem por conta própria – afirma Gesundi -. Erupção cutânea É a mais comum, acometendo principalmente o tronco (seguido do abdome, membros superiores, mãos ou pés) e adultos. Assim como a urticária aguda, com ou sem febre, pode aparecer no início da doença ou, mais frequentemente, após o desaparecimento dos sintomas respiratórios, mesmo após um mês. Por sorte, A maioria das pessoas vê a situação resolvida em dez dias A pior coisa a se lidar é a coceira. READ Ciência participativa: mosquitos agora são rastreados pelo aplicativo

Dedos inchados de um resfriado Um argumento semelhante também se aplica a esse fenômeno que ele lembra frio do frioRigidez nos dedos dos pés ou mãos que são azul-púrpura, acompanhada de dor, ardor ou coceira. Pode-se argumentar que esses sintomas, após a coleta de dados de milhares de pessoas no mundo, são típicos (embora não exclusivos) de crianças, adolescentes e adultos jovens, a maioria dos quais tem COVID-19 assintomático ou levemente sintomático. Tende a durar em média duas semanas e, como todas as outras manifestações da Covid na pele, requer uma abordagem de tratamento individualizada.

Possíveis tratamentos “Não há diretrizes formais – explica o especialista -, mas aprendemos por experiência quais medicamentos (para serem tomados por via oral ou aplicados diretamente nas lesões) são eficazes para aliviar as doenças dos pacientes e devolver a pele à vida normal.” Qualquer pessoa que sofra de doenças de pele (como Urticária, dermatite e psoríaseVocê corre o risco de piorar sua condição se for infectado com Sars-CoV-2? «Exacerbaram-se aqueles com alguma dermatite inflamatória (p.ex. psoríase, eczema) – responde Jesundi -: no entanto, são casos esporádicos, e isso não é a norma. Em vez disso, é imperativo que os pacientes dermatológicos não façam a suspensão por qualquer motivo por conta própria Terapias medicamentosas sistêmicaspor exemplo com medicamentos biológicos, porque isso os coloca em risco de exacerbar suas doenças.”

Efeitos colaterais: queda de cabelo Se a boa notícia é que, para a maioria das pessoas, as consequências da Covid na pele não são graves, a espera pelo retorno ao “normal” às vezes pode ser longa, como no caso de mudanças nas unhas Nasceu em Eflúvio telógenoisto é, dizendo perda de cabelo. O cabelo sendo afetado por situações estressantes do corpo (incluindo infecções bacterianas e virais) não é novidade e os números parecem confirmar isso também para o Covid. Não somente: Queda de cabelo é uma das cinco manifestações mais comuns associadas ao Longo Covid Bem como falta de ar, astenia (um estado de fraqueza geral), dor de cabeça e distúrbios cognitivos. Estatísticas internacionais indicam que a queda de cabelo está presente em 25% dos pacientes Eles estão entre as consequências que podem começar durante uma infecção e durar semanas ou meses, e ocorrer algum tempo depois que uma pessoa se torna negativa. READ Mara Vinier perdeu 8 kg no passado: dieta após dor no peito

Mais comum em mulheres Muitas vezes, em estudos sobre a Covid, também foi descrita queda de cabelo mais extensa, mas limitada a uma ou mais áreas: o que é conhecido como Alopecia areata. “Isso acontece porque uma resposta autoimune é formada contra o cabelo, ou seja, o sistema imunológico, estimulado pela presença do vírus, começa a atacar o cabelo fazendo com que ele caia e ao mesmo tempo impedindo seu rebrota – explica Gisondi – . Queda de cabelo parece ser mais comum em mulheresNo entanto, o distúrbio geralmente desaparece sozinho e pode ser aliviado com tratamento médico, conforme necessário.