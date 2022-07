Veja como impressionar seus amigos andando sobre a água!

Um truque para impressionar amigos e familiares que você pode não conhecer, mas este permite que você ande sobre a água!

Fluidos não newtonianos: quando a matéria é sólida e líquida!

Estamos no auge do verão, período em que você não precisa abrir mão de um mergulho confortável no mar ou na piscina, mas o que aconteceria se seus amigos o vissem andando sobre a água?

A última pessoa a ter sucesso no projeto remonta a 2.000 anos, conhecida em nome de Jesus, mas hoje vamos revelar um truque interessante para deixar seus amigos sem palavras!

Os fluidos que obedecem às leis da física são chamados de fluidos newtonianos, enquanto os fluidos que não seguem essas regras são chamados de fluidos não newtonianos.

Na web e nas redes sociais, um vídeo de três jovens pretendendo caminhar em uma piscina acima do solo está enlouquecendo, e isso está realmente acontecendo, mas há Um truque que poucos conhecem.

Ao adicionar amido de milho (amido de milho) com água, você obtém um líquido sólido e um líquido.

Isso dependerá da força aplicada à superfície no momento do contato.

Supondo que você tenha que entrar em uma piscina desse tipo, você pode mergulhar suavemente nela e, se aplicar uma forte pressão, pode andar nela!

Para fazer este experimento, você pode usar uma pequena panela de cozinha adicionando produtos a 50%. Se vais levar a sério, podes sempre ir à primeira loja disponível e comprar uma mini piscina de jardim e fazer compostagem nela.

Dessa forma, você deixará todos maravilhados ao vê-lo andando sobre a água.