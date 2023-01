Ciência e robótica, estudantes no trabalho

Um jogo que se leva a sério para imaginar um futuro melhor. Nos últimos dias, a qualificação regional para o FIRST® LEGO® League-Challenge International Event of Science and Robotics foi realizada em Ipsia O. Ricci e no ginásio Itt Montani, destinada a alunos de 9 a 16 anos na Itália no 10º. Liberar. Para a primeira viragem, a fase de qualificação decorreu nas Marchas e contou com grande entusiasmo e motivação das equipas participantes, que pertenciam precisamente a Ipsia Ricci, Itt Montani e Itet Carducci-Galilei de Fermo; Savoia-Benincasa High School, Itt Volterra-Elia, Ipsia Podesti, IIS Pinocchio de Ancona, IIS Laeng-Meucci de Castelfidardo e IIS de Acquasanta Terme-Roccafluvione.

O tema da edição deste ano do SuperPowered é muito emocionante e está relacionado com as transições energéticas e a transição de fontes de energia fósseis para renováveis, com os alunos a fazerem benchmarking com ideias inovadoras para melhorar a distribuição de energia e torná-la mais eficiente. O evento abriu com a apresentação da Big Band Itet Carducci-Galilei dirigida por Mauro Stezza, que cantou o hino nacional entre outras coisas. Durante o evento, que se estendeu até o final da tarde, houve também a palestra de Auronzo Mauro, professor da Il Sole 24 Ore Business and Management School e especialista em arqueologia industrial, que entrevistou a palestrante Julia Morrissey, compartilhou um pouco da história das pílulas de eletricidade em As marchas se misturaram com a sustentabilidade do modelo de meação. A competição de robótica Itt Volterra-Elia foi vencida pelo Team ElectroLego, que venceu com vantagem na terceira rodada contra as equipes Super 1 RA de Ipsia Ricci, RoboTeens e RoboCrew, o último dos quais ganhou o prêmio de design de robô. O projeto científico desenvolvido pela equipe de Montagne voltado para a eficiência energética em edifícios foi muito apreciado, recebendo dois prêmios: o prêmio “Beyond Robotics” e o prêmio “Engineering Excellence” a serem arrecadados em maio próximo em Rovereto, na sede do Rovereto Civic. Fundação Museu. Hoje, nossos parabéns vão para as duas equipes de Marche que chegaram às finais nacionais: a equipe IIS Laeng-Meucci de Castelfidardo e a equipe do colégio Savoia-Benincasa de Ancona. O apoio da Comissão de Energia do Grêmio dos Engenheiros de Fermo foi importante, pois forneceu as competências técnicas e profissionais para julgar os alunos, bem como as diversas empresas da área.