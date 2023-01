Melanoma, tamanho da célula tumoral orienta escolha dos melhores tratamentos – Medicina

O tamanho das células cancerosas no melanoma permite prever o melhor prognóstico e tratamento para cada paciente, o que nos permite maximizar as chances de sucesso do tratamento. Isso foi revelado por uma pesquisa publicada na revista Science Advances.

As células cancerígenas eram geralmente consideradas “uma mistura de tamanhos diferentes”, diz Chris Bacall, do Instituto de Pesquisa do Câncer de Londres, que liderou o trabalho usando imagens de alta energia para avaliar como as mudanças genéticas afetam o tamanho de milhões de células. .

O melanoma se desenvolve a partir de células da pele chamadas melanócitos e é o tipo mais grave de câncer de pele.

Os cientistas descobriram que as células menores tinham cerca de 17 micrômetros (µm) de tamanho, enquanto as maiores tinham 50 micrômetros. As células menores continham maiores quantidades de proteínas de reparo do DNA, indicando que elas poderiam suportar mais danos ao DNA. Bacall explica que essas células podem ser mais suscetíveis a drogas que bloqueiam o reparo do DNA, especialmente quando combinadas com quimioterapia que danifica o DNA.

No entanto, as células maiores continham danos no DNA e dependiam menos das ferramentas de reparo do DNA. Segundo os pesquisadores, isso pode tornar a quimioterapia menos eficaz nessas células e a imunoterapia mais eficaz, se elas parecerem “estranhas” para o sistema imunológico. Na verdade, a imunoterapia ajuda o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas.

Bakal diz que desenvolver uma estratégia de tratamento com base no tamanho das células do melanoma pode ajudar a reduzir os efeitos colaterais que algumas pessoas experimentam ao tomar medicamentos contra o câncer. As descobertas também podem melhorar nossa compreensão das células cancerígenas em geral.

Os pesquisadores estão estudando se descobertas semelhantes podem ser aplicadas ao câncer de cabeça e pescoço. (Lidando).