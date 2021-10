Tavio (Simit) na variante Delta plus / “Algumas células monoclonais não funcionam, mas …”

Se deve converter um arquivo Epidemia de doença do vírus corona No assentamento é possível, no momento não é uma meta alcançável eliminar Vírus Corona, o que requer uma estratégia mais complexa. Dr. explicou Marcelo Taveo, conhecido imunologista e chefe Pão turco (Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais). “O objetivo de fortalecer todo o sistema imunológico mundial contra este vírus está ao nosso alcance‘, Ele explicou enquanto falava com Agora fim de semana. Além disso, ele deixou claro que no momento Variável delta plus Não é motivo de preocupação. “Você não precisa se preocupar com novas variantes, porque essa é a “função” do vírus».

Além disso, ainda não são VOCs. “Pode ter maior difusibilidade, mas ainda não foi claramente demonstrado. Não há ideias claras sobre a capacidade potencial de escapar da imunidade natural obtida com vacinas ”.. No entanto, um aspecto já está claro para o infectologista da Ospedali Riuniti em Ancona: “O que está claro é que alguns dos anticorpos monoclonais com esta variante não funcionam, mas felizmente temos outros anticorpos».

Do Reino Unido para a Áustria

o Dr. Marcelo Tavio Ele também falou sobre a situação epidemiológica no exterior, com foco na Reino Unido. «Já neste verão ele provou que uma vacina por si só não é suficiente. Deixar todos em liberdade mesmo com políticas rígidas de vacinação não resolve o problema, pois permite que o vírus se espalhe amplamentePortanto, o objetivo deve ser outro:Obtenha cobertura vacinal máxima para obter circulação viral mínima, mantendo alto o nível de interesse em comportamentosEm relação, no entanto, a decisãoÁustria Quem vai marcar o fechamento de emergência apenas para pessoas não vacinadas, chefe Pão turco Ele tem pensamentos claros:É uma medida com consequências políticas devastadoras, mas tecnicamente faz sentido. Em uma emergência como a que está sendo considerada na Áustria, é claro que ele acredita que todos os meios são justificadosEmbora não queira entrar na esfera política, está convencido de que “Não é uma medida antidemocráticaComo pode parecer.

«Todo mundo ficou trancado quando não tinha vacina, então tem uma lógica própria, repete o que fazia quando não tinha vacina e caiu nessa situação“, explicar Dr. Marcelo Tavio de Anúncios Agora fim de semana cerca de Caso austríaco. A Itália, por outro lado, pode continuar assim por enquanto, visto que pista verde está funcionando. “O caminho escolhido é o caminho certo. Com o Green Pass você recebe uma vacinação não obrigatória, mas altamente recomendada“.No entanto, devemos estar preparados para uma mudança na corrida se a situação do ponto de vista epidemiológico deve mudar.”Se quisermos voltar em caso de emergência, seria adequado neste momento tornar a vacinação obrigatória, mas no momento na Itália não há graças ao grande número de pessoas vacinadas e ao excelente comportamento‘Concluiu o especialista em doenças infecciosas.

