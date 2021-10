Da liberdade a uma mistura de arte e ciência: duas culturas marcam uma data para 2022

A cortina caiu na décima terceira edição, finalmente em presença no encontro simbólico da Biogem, o mais participativo e interativo de todos os tempos, na opinião do presidente Ortensio Zecchino, e “limitado apenas pela tirania do tempo”. O incômodo, nos últimos anos, foi destacado pelo falecido Paolo Isota, que foi lembrado durante apresentação do maestro Nazarino Carusi, que também acompanhou a atriz Lara Sanson e a violoncelista Ludovica Rana ao piano.

As obras foram abertas por Dino Cofrancesco, que, na sua palestra, conseguiu, através de uma leitura atenta de Isaiah Berlin, fornecer aos presentes os instrumentos adequados para a compreensão do debate contemporâneo sobre a liberdade. Na sequência dele, o ganhador do Prêmio Nobel Martin Chalvey, apresentado pelo Diretor Científico da Biogem, Giovabattista Capasso, hinos à liberdade de pesquisa fundamental, muitas vezes abusados, mas sempre capazes de ‘ampliar o conhecimento do mundo’. Uma relação impregnada de uma experiência extraordinária, capaz de penetrar muitos jovens, investigadores e não investigadores, graças à representação plástica daquela ‘coincidência’ que fascina o mundo da investigação anglo-saxónica e que tanto jogou na história da ciência .

Antonio Eredetto, no aniversário histórico do encontro, falou com o embaixador Silvio Mignano sobre o futuro destino do nosso planeta, enquanto seu colega romeno Fausto Ciarino, aluno do ganhador do Nobel Giorgio Baresi, surpreendeu a todos com referências à revolução em curso na mecânica quântica. A ponto de estimular o planejamento de um curso, coordenado pelo próprio Ereditato, a ser realizado em Ariano Irpino. Portanto, a Biogem enfatiza seu papel ativo na promoção da cultura científica. Mas não só isso, como evidencia a comparação entre Aldo Schiavone e Ernesto Galli della Loggia, provocada por Francesco di Donato, sobre igualdade e liberdade.

Conforme confirmado pelo Cardeal Giovanni Battista Rei em “Os Magistralis” sobre a liberdade religiosa, foi precedido pela Monção Franco Pozzi e pelo reverendo Dieter Kempin, com livre arbítrio e servidão.

Cientista grego Giulio Guidourizi, vencedor do Prêmio Maria Antonia Gervasio de Literatura pelo livro Sófocles. O abismo de Édipo encantou o público e improvisou uma lição sobre liberdade e destino na tragédia grega, poucos minutos após o relato esclarecido do professor Francesco de Sanctis sobre ‘Figuras históricas da liberdade’, enquanto a grande literatura já iluminava a sala com Danilo Bresci e ‘Liberdade em Dostoiévski’.

E ainda, voltando aos dias atuais, o debate sobre os limites morais da liberdade na economia entre Antonio Paganetto e Vincenzo Scotti, moderado por Marco Filoni e precedido por um relatório sobre a relação entre liberdade e identidade digital, convocado por Anna Maria Mandalari , do Imperial College London. Por outro lado, Mario Panizza falou sobre a liberdade na arquitetura em uma aula repleta de ideias cinematográficas.

De coração ficou na memória do filósofo napolitano Aldo Masulo, que quase esteve presente este ano no encontro, graças a uma noite promovida por Michele Varisco, chefe da Unidade de Filosofia e Ética da Biogem, ex-moderadora do debate sobre ‘ciência e liberdade’. Entre Laura Balazani e Gilberto Corbellini.

As duas culturas também falavam de liberdade pessoal no sentido estrito da palavra, em um debate sobre o desequilíbrio da neurociência no direito penal, provocado pelo advogado Vincenzo Righardi, entre o jurista Gustavo Pancini e o neuropsiquiatra Pietro Petrini. A neurociência encerrou o evento com um conto de fadas e uma viagem “artística” ao cérebro “maior que o céu”, realizada pelo professor Giulio Maira, seguida da homenagem do professor Michel Rinaldi a Dante.

Como se antecipar ao tema da 14ª edição, “Arte e Ciência”, apresentado pelo presidente Zicino. Enquanto isso, “novas pequenas gotas das ‘duas culturas’ caíram no grande mar do conhecimento”, cumprindo a esperança inicial do encontro.