Professor Pacini tornou-se médico voluntário do Centro de Saúde SVS

A Svs amplia seu compromisso com a luta contra as doenças crônicas ao adicionar um reconhecido especialista nacional e internacional em doenças da tireoide, e ex-professor de endocrinologia da Universidade de Siena, ao quadro de médicos voluntários que atendem a comunidade. Esta importante inovação acompanha a expansão da oferta do Polo com a adição de dois novos médicos especialistas: Dr. Tognarelli Alessio, urologista, e Dr. Bicciarelli Gemma, ginecologista.





















Svs Assistência Pública amplia seu compromisso no combate às doenças crônicas com a adição do Prof. Forio Paciniex-professor de endocrinologia da Universidade de Siena, além de reconhecido especialista nacional e internacional em doenças da tireoide. o Combate às doenças crónicas É um tema crucial para os cuidados de saúde modernos e para o compromisso dos Svs com a sociedade. Na verdade, o projeto piloto continua após o seu lançamento no início do ano Crônica.net (Clínica e Acompanhamento via Telemedicina SVS) apoiada pela Região Toscana e com doação privada. As doenças crónicas, como as doenças da tiroide, as doenças renais, as doenças cardiovasculares e as doenças pulmonares, representam um grande desafio devido à sua natureza de longo prazo e ao seu impacto na qualidade de vida dos pacientes que muitas vezes sofrem de duas ou mais doenças crónicas em simultâneo, mas que são tratados individualmente. É por isso que o SVS é estudado em Piloto, uma abordagem multidisciplinar, integrada e tecnológica que vê no médico de família um aliado essencial e difundido para a intercepção preventiva daqueles pacientes que, aos primeiros sintomas (ou sintomas já conhecidos), podem melhorar a sua qualidade de vida, prevenir complicações graves e reduzir o fardo de saúde pública causado pelas listas de espera e pela inacessibilidade aos serviços de urgência de forma adequada. Professor Pacini visitará clínicas da SVS como voluntário Centro de Saúde Sendo o único custo os custos administrativos e de pessoal de enfermagem. Para mais informações E reservas você pode entrar em contato Consultório Urp pelo telefone 0586-89.60.40, marque consulta via Polosalute.it ou pergunte ao seu clínico geral (médico de família). Esta importante inovação vem acompanhada de uma expansão da oferta Pólo Saúde Com a adição de dois novos médicos especialistas: Dr. Tognarelli Alessio, urologista, e Dr. Picchiarelli Gemma, ginecologista.

