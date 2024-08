Nos últimos meses, temos sido inundados com notícias sobre o que está por vir, ou melhor, Mitigação iminente de Corrente do Golfo. E haverá também Data 2025. Alguns acreditam que Resfriamento excessivo de Escandinávia aconteceu em Sala de aula fria Poderia ser aviso. Decidi aprofundar a pesquisa consultando fontes confiáveis ​​onde Encontrei informações conflitantes. Não há certeza na previsão, mas há uma grande probabilidade Mudança na influência com consequências terríveis Clima de inverno europeuE mais.

Hoje apresento a vocês uma cópia de um artigo científico que apareceu no www.whoi.edu/oceanus/

Embora manchetes sensacionais tenham recentemente sugerido que a Corrente do Golfo Pode parar dentro de alguns anos ou décadas, Causando uma mudança catastrófica no clima globalOceanógrafos Instituição Oceanográfica Woods Hole (WHOI) Dizem que não é esse o caso. Continuará a fluir.

Estas previsões alarmantes surgem de uma simplificação excessiva dos sistemas atuais afetando o clima global. Muitas pessoas confundem um sistema mais complexo conhecido como Circulação de Viragem do Atlântico Sul (AMOC). Como explica Robert Todd, oceanógrafo físico da Organização Mundial da Saúde, faz parte da AMOC, mas também é diferente dela. É apenas um braço de um sistema multinível que distribui a água horizontal e verticalmenteOceano Atlântico.

Flui ao longo da costa leste de América do Nortetransporta água quente de Estreito da Flórida até Grandes bancos fora Terra NovaEntão continue como está Corrente do Atlântico Norte em direção aEuropa. Estas correntes transportam calor dos trópicos para altas latitudes e são responsáveis ​​pelos climas temperados que caracterizam grande parte do mundo.

Movimentos laterais das correntes oceânicas superiores Eles são o resultado de grandes ventos planetários e da rotação da Terra. Os ventos sopram de oeste para leste nas regiões temperadas e de leste para oeste nas regiões tropicais, empurrando a água para o centro da bacia oceânica. Isto, combinado com a rotação da Terra, faz com que a água se mova no sentido horário: norte, depois leste como e, sul no oceano e oeste como Corrente Norte Equatorial Para latitudes tropicais.

Quando a água quente transportada de e para… Regiões subárticasperde calor e fica mais frio e denso. Essa água então afunda e retorna para o sul, criando uma circulação vertical em toda a bacia oceânica, diferente do movimento horizontal das correntes ascendentes. Parte do fluxo sul flui ao longoOceano Atlântico Ocidentalsob ; Outra parte flui junto Cordilheira do Meio Atlântico.

Juntas, esta combinação de correntes de águas superficiais e profundas forma o AMOC. É aqui que surge a confusão.

Estudos recentes destacaram que a temperatura do Ártico está aumentando Pode levar ao influxo de água doce gerada por fExploração de geleiras na Groenlândia. É possível, mas não certo, que este influxo de água doce possa perturbar a formação de águas profundas e, portanto, da AMOC. Se a água do mar ficar macia o suficiente, o resfriamento fará com que ela se transforme em gelo (que flutua) antes de se tornar densa o suficiente para afundar. Grandes quantidades de água doce podem impedir o afundamento das águas superficiais, interrompendo as correntes profundas da AMOC. Há evidências de que isto aconteceu no passado, resultando em rápidas alterações climáticas globais.

Os cientistas concordam que a AMOC provavelmente desacelerará no próximo séculoNo entanto, há evidências de que a desaceleração pode já ter começado Não está claro se as mudanças observadas se devem às alterações climáticas ou a variações naturais de ano para ano. Uma proibição surpresa, como especulam alguns artigos, é muito menos certa.

No entanto, mesmo que a parte profunda da AMOC pare, ela continuará a fluir. Como observou o professor Karl Wunsch, do MIT, em 2004, “a única maneira de produzir a circulação oceânica sem ela é parar o sistema eólico, parar a rotação da Terra, ou ambos”. Nenhum destes cenários acontecerá, mesmo nos cenários mais extremos de alterações climáticas.

“Não vai parar, mas não está imune às alterações climáticas”, diz Todd. Recolheu dados que mostram que a corrente está a aquecer e a aproximar-se da costa, o que poderá expor a vida marinha a aumentos repentinos de temperatura e ter impactos profundos nas pescas. A velocidade com que a água é transportada também pode mudar. Mas sempre continuará a fluir.