Últimas notícias têm protagonista Akram bin Allal o Chefe de cozinha na Vila Olímpica Paris 2024: «A verdade é que os atletas não comem como nósNa verdade, eu diria que de manhã à noite eles não fazem nada além de comer. Eles queriam basicamente 900 gramas de proteína por dia, afinal fazem exercícios o dia todo e seu corpo precisa ser nutrido dessa forma.

De acordo com a agência lidar, Ben Allal Ele contou as reclamações de vários atletas convidados que falaram sobre poucas refeições, carnes cruas e mal cozidas, cardápios com baixo teor de carboidratos, falta de variedade e deficiências vitamínicas. E acima de tudo, os intermináveis ​​tempos de espera nas filas (para conseguir um prato).

Na verdade, a quantidade e a qualidade da cozinha prometiam, no papel, estar à altura grandeza Francês: Para Paris 2024, na verdade, Sudexo ao vivo!para dividir Sodexo, A empresa responsável pela gestão da cantina global estava pensando em grande, com 3.500 assentos, 40.000 refeições Servido todos os dias, do café da manhã ao jantar, com 550 receitas preparadas e selecionadas por ilustres chefs, UM O serviço está ativo 24 horas por dia. Além de cozinhas e sabores de todo o mundo, com pratos de autor da culinária francesa, asiática, africana, caribenha e internacional. Tudo satisfaz 10 mil atletas da Vila Olímpica.

No entanto, apesar dos esforços para oferecer uma oferta ampla e um menu diversificado e nutricionalmente equilibrado, havia demasiado Críticas Dos atletas à comida servida na Vila Olímpica. Alguns deles relataram sua insatisfação com Qualidade e quantidade de alimentosO que foi visto como insuficiente para suportar as necessidades físicas dos atletas.

Entre as queixas mais comuns, os atletas relatam deficiência ovo No café da manhã e Leite Que foi descrito como Diluído. As verdadeiras “estrelas da culinária”, porém, sou eu Muffins de chocolate (Renomeado Bolos Olímpicos) que, embora tenha se tornado uma espécie de Símbolo de doce Nos vídeos postados por atletas no TikTok e no Instagram, eles também têm sido alvo de grandes críticas: já que, apesar do sabor irresistível, a presença de alimentos como bolos é considerada menos benéfica para uma dieta suficiente para as necessidades energéticas dos atletas.

Críticas a Thomas Cicon e Simone Biles

Nos últimos dias, de fato Tomás seria Ele se manifestou a respeito As condições problemáticas gerais da Vila Olímpicadeclara A Rai Sports“Estou um pouco cansado e é difícil dormir à noite e à tarde, entre o barulho e o calor. Não há ar condicionado na aldeia Não comemos bem e temos problemas com a alimentação. Muitos atletas se deslocam por esses motivos.” Ele então explicou: “Eu esperava muito mais. Não é aceitável faltar alimentos básicos como ovos. Leite é como água colorida”. Também dignos de nota são os comentários da ginasta americana Simone Biles E seu cidadão cachorrinho rivera, Ele citou Céu TG24: Se a qualidade da comida deixa a desejar pela primeira vez, e o fato de não ter ar condicionado torna tudo mais difícil. “Não é o que se esperaria de um evento desta dimensão”, acrescentou então o segundo: “Não acho que a comida seja muito boa, pelo menos o que nos é servido no restaurante acho boa a gastronomia francesa. mas o que eles servem lá… Eu não acho que seja o melhor que você pode conseguir».

Em sinal de descontentamento, já nos primeiros tempos dos Jogos OlímpicosToda a equipe da Grã-Bretanha Ele decidiu mudar-se para a sede do Comitê Olímpico Inglês em Clichy, preferindo administrar sua própria alimentação em vez de depender da cantina da Vila Olímpica. Quem permanece é a estrela da natação britânica e seis vezes medalhista de ouro Adam Beattyrelatado (Adencronos) Condições da alimentação fornecida aos atletas na Vila Olímpica, até confirmação da A presença de vermes. Finalmente foi revelado como os atletas foram surpreendidos desde o início por este emocionante evento Falta de variedade alimentar Na aldeia, isto talvez se deva ao compromisso da cozinha com o princípio da sustentabilidade para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o que consequentemente levou a Opções vegetarianas especiais À custa daqueles que dependem de proteínas de origem animal.

Acima de tudo, dado Esgota muito rapidamente diariamente De alguns pratos e Escassez de alimentos No geral, a organização do jogo parece ter minimizado a importância do evento Excedente calórico Para apoiar Treinamento e competiçõesaspecto crucial para atletas que enfrentam intensas cargas físicas ao longo das competições.

Depois do feedback menos positivo, é preciso dizer que a situação é imediata melhorar À vista de toda a cozinha: mas agora Está tudo bem, nada maisA cortina cai sobre Paris 2024.

fontes: lidar, Rai Sports, Céu TG24, Adencronos