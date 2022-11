Aversa, os alunos da “Cimarosa” trazem o seu “jogo” sobre as alterações climáticas à Città della Scienza

Aversa (Caserta) – Alunos do terceiro ano do Instituto “Domenico Cimarosa” apresentam seus trabalhos na Città della Scienza por ocasião do 36º aniversário do festival, definido pelo criador, “Futuro Remoto”. – continua abaixo –

A estrutura localizada em Nápoles, na Via Coroglio, nasceu em 1987 quando o cientista Vittorio Silvestrini organizou a primeira edição do Festival realizada na Mostra d’Oltremare. O sucesso desta iniciativa levou, de 1989 a 1992, à criação da Fundação Idis. De 22 a 27 de novembro, o Futuro Remo, que foi o primeiro evento europeu de difusão da cultura científica e tecnológica, celebra este ano o seu 36º aniversário.

Como nos anos anteriores, o Instituto “Cimarosa” participa do evento como o único expositor entre as escolas da província de Caserta com alunos do terceiro ano, propondo uma atividade focada na sustentabilidade, a fim de transmitir a aquisição de estilos de vida responsáveis.

A atividade proposta é um "jogo de tabuleiro" construído pelos alunos, com foco nas mudanças climáticas e seus efeitos nos animais. Os jogadores assumem o papel de animais de tamanho médio que vivem em um mundo onde o clima muda de forma imprevisível, então eles podem escolher se adaptar ou morrer.