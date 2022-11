Covid: aumento da taxa de infecção, Rt acima do limiar epidêmico – The Chronicle

Os valores da incidência de casos de Covid-19 voltaram a subir esta semana assim como o índice de transmissibilidade Rt, que voltou a ficar acima do limiar epidémico para a unidade. A incidência semanal nacional é de 388 por 100.000 habitantes (18 a 24 de novembro), em comparação com 353 por 100.000 na semana anterior (11 a 17 de novembro). De 2 a 15 de novembro, o Rt médio calculado na incidência sintomática foi igual a 1,04 (intervalo de 0,80 a 1,31), um aumento em relação à semana anterior – quando era de 0,88 – e acima do limiar epidêmico. Isto é evidenciado pelo acompanhamento semanal do ISS-Ministério da Saúde.

No mesmo período, a ocupação de enfermarias hospitalares por pacientes Covid aumentou, enquanto a ocupação de terapia intensiva permaneceu estável. A taxa de lotação em terapia intensiva nesta semana foi de 2,5% (pesquisa diária realizada pelo Ministério da Saúde em 24 de novembro), ante 2,5% nos sete dias anteriores. Em vez disso, a taxa de emprego médico aumentou nacionalmente para 12%, de 11% na pesquisa até 17 de novembro.

Além disso, o número de regiões registrando enfermarias hospitalares regulares ocupadas por pacientes com COVID acima do limite de alerta aumentou de 3 para 5 nesta semana.

Definir 15%. Eles são Emilia-Romagna (15,3%), Ligúria (20,6%), Marche (15,5%), Umbria (31,3%) e Valle d’Aosta (19,4%). Em relação ao número de casos, a região com maior valor é, novamente esta semana, o Veneto com 694,9 casos por 100.000 habitantes. Segue-se a Emilia-Romagna, com 521,5.