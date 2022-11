Oristano. Nascimento do grupo “Science Divers” | ORNEWS.it

24 de novembro de 2022

Mergulhadores de Oristano ao serviço da ciência e pesquisa subaquática. É o espírito que impulsiona o grupo recém-nascido Divers for Science – West Coast

Sardenha”, que conta entre seus objetivos a atividade de Citizen Science (ciência feita por cidadãos).

O objetivo é contribuir, com perícia, paixão e competência, para o estudo da flora e fauna dos nossos mares. A prova de que a ciência pode

Não só nos laboratórios dos centros de pesquisa, mas também no mar, com

Apoio de especialistas e grupos de entusiastas por meio de observação, fotografia, filme e relato de suas observações estranhas ou incomuns aos pesquisadores.

A primeira etapa para a realização deste processo fotobiológico será realizada em Oristano, no sábado, 26 de novembro, às 18h, na sede da Dyaphrama, na Via Della

Conciliação nº 58. No programa, um encontro organizado pelo grupo “Submarinos para a Ciência – Costa Oeste da Sardenha”, a partir de uma ideia de Daniel Gretsch, com fotos de Consuelo Demontis, Carlo Lutzou, Mauro Sales, Marco Secchi, Gianni Torno e Edição de Claudio Masala Apoio: AFNI-Associação Italiana de Fotografia Naturalista, Associação Fotográfica Cultural Diaphrama e Reef Check Italia. É uma resenha dos mais importantes registos inéditos, captados nos magníficos cenários da ilha e sobretudo da província, que evidenciam o património fotográfico de experimentação e paixão ao dispor do espectador e sobretudo da ciência. A atividade do Grupo Oristano será apoiada e coordenada por Daniele

Grech, um biólogo marinho que se interessou pela ciência por anos, tanto para negócios quanto para lazer

Cidadão e biodiversidade, pesquisador em algumas das principais instituições de pesquisa italianas,

Com experiência no exterior e formador da Reef Check Italia Association.